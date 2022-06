Gamescom 2022: Activision Blizzard verzichtet auf Teilnahme

In rund zwei Monaten findet in Köln die Gamescom 2022 mit Besuchern vor Ort statt. Nicht teilnehmen wird allerdings Activision Blizzard.

In diesem Jahr wird in Köln nach einer zweijährigen Corona-Pause wieder eine Gamescom vor Ort stattfinden. Spieler, die daran teilnehmen möchten, können seit einigen Tagen eines der teurer gewordenen Tickets erwerben.

Doch nicht alle großen Publisher werden vor Ort sein. Activision Blizzard gab auf Nachfrage bekannt, dass man in diesem Jahr nicht an der Gamescom in Köln teilnehmen wird. Das heißt, Spiele wie „Call of Duty: Modern Warfare 2“ werden außen vor bleiben. Der Shooter kommt im Oktober 2022 für Konsolen und PC auf den Markt.

Statement von Activision Blizzard

„Nach gründlicher Prüfung haben wir uns dazu entschlossen, dass wir in diesem Jahr leider nicht an der Gamescom teilnehmen werden. Wir unterstützen weiterhin die Anstrengungen des Verbands und der Games-Industrie in Deutschland und werden auch in den kommenden Jahren nach Möglichkeiten suchen, an der Gamescom mitzuwirken“, so Boris Gojic, Territory Marketing Manager DACH/CEE.

Man sei glücklich, dass sich die Fans im August wieder in Köln treffen können, um ein „großartiges Entertainment“ zu erleben. Und auch Activision Blizzard sei „ganz gespannt auf die Neuigkeiten und Attraktionen der Messe“.

Ebenso sind nicht auf der Gamescom 2022 in Köln vertreten: 2K, Nintendo, Rockstar Games und Wargaming. Zugesagt haben hingegen Aerosoft, Assemble Entertainment, Bandai Namco Entertainment, HandyGames, Kalypso Media, Koch Media, Level Infinite (Tencent Games) und THQ Nordic. Hinter den anderen Entwicklern und Publishern steht noch ein Fragezeichen.

Falls ihr an der Gamescom 2022 teilnehmen möchtet: Sie findet vom 24. bis 28. August 2022 in Köln statt. Mehr erfahrt ihr auf der offiziellen Webseite der Messe und in unserer Übersicht zur bevorstehenden Messe.

