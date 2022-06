Minecraft Legends: Ankündigung für PS5/PS4 – Trailer und erste Details

"Minecraft Legends" wird im kommenden Jahr für Konsolen und PC erscheinen. Erste Einblicke in den Strategietitel liefert ein Trailer.

Die Mojang Studios und Blackbird Interactive haben das Action-Strategiespiel „Minecraft Legends“ angekündigt. Erscheinen wird es im kommenden Jahr für PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S, PC und Switch. Unterhalb dieser Zeilen seht ihr einen ersten Trailer.

Mit „Minecraft Legends“ erwartet die Spieler ein weiteres „Minecraft“-Spinoff. Darin gilt es, sich in der Oberwelt gegen eine Invasion der gefräßigen Piglins zu stellen. Als Action-Strategiespiel soll der Titel im Kern Strategieelemente haben, während die Mechanik laut Hersteller von der Immersion von Actionspielen inspiriert wurde.

Verteidigt friedliche Siedlungen

Spieler erkunden in „Minecraft Legends“ in der Third-Person-Perspektive eine Oberwelt und treffen auf friedliche Siedlungen, die sie verteidigen, während sie Horden von Piglins bekämpfen, um die Ausbreitung ihrer Nether-Korruption zu stoppen. Dabei gilt es, an der Seite von Verbündeten zu kämpfen und ihnen Anweisungen zu geben.

„Erforsche ein wunderschönes Land, das sowohl vertraut als auch geheimnisvoll ist, voller vielfältiger Lebewesen, üppiger Biome und reicher Ressourcen, die du brauchst, um deine Verteidigung aufzubauen und die Invasion der Piglins zu besiegen“, so die Macher in der Ankündigung.

„Minecraft Legends“ umfasst eine Kampagne, die sowohl neue als auch erfahrene „Minecraft“-Spieler ansprechen soll. Für das gemeinsame Gameplay stehen ein Online-Kampagnen-Koop und ein kompetitiver Mehrspieler-Modus zur Verfügung.

Weitere Einzelheiten zu „Minecraft Legends“ sollen in naher Zukunft geteilt werden. Erscheinen wird der Titel 2023 für Konsolen und PC. Näher wurde der Release-Zeitraum zunächst nicht eingegrenzt. Nachfolgend erstes Videomaterial zu „Minecraft Legends“:

