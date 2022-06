Syberia The World Before: Termin für PS5 eingegrenzt

Syberia The World Before:

"Syberia: The World Before" erscheint in diesem Jahr für Konsolen. Inzwischen wurde der Release-Zeitraum weiter eingegrenzt.

Microids gab schon im vergangenen Jahr bekannt, dass „Syberia: The World Before“ 2022 für Konsolen veröffentlicht wird. Zwar steht der genaue Termin noch immer aus, doch wurde die New-Gen-Version heute zeitlich eingegrenzt.

Für PS5 und Xbox Series X/S wird „Syberia: The World Before“ im November 2022 auf den Markt gebracht. Ebenfalls soll das neue Abenteuer von Kate Walker auf den Konsolen PS4, Xbox One und Switch spielbar gemacht werden, allerdings erst im kommenden Jahr. Für PC erschien „Syberia: The World Before“ bereits am 18. März 2022 über Steam, den Epic Games Store und GOG.

PC-Version konnte überzeugen

In „Syberia: The World Before“ erleben die Spieler zwei Zeitabschnitte und enthüllen in den Rollen von Kate Walker und Dana Roze Geheimnisse, sie seit langer Zeit im Verborgenen liegen. Im Spielverlauf gilt es, das Universum von Benoît Sokal, das mit ansehnlichen Kulissen und verschiedenen Charakteren aufwartet, zu erkunden. Dabei werden allerlei Puzzles und Rätsel gelöst.

Die PC-Version von „Syberia: The World Before“ konnte im Mai durchaus punkten. Auf Metacritic kommt der Titel basierend auf 31 Reviews auf einen Metascore von 81. Etwas höher ist der User-Score angesiedelt.

Vandal schrieb damals: „Wenn ihr nicht gerade etwas sucht, das das Genre revolutioniert, ist The World Before ein fantastisches Abenteuer, das eine tolle Geschichte und noch bessere Rätsel bietet.“

Auch Worthplaying zeigte sich zufrieden: „Die meisten Rätsel folgen einem vernünftigen, logischen Weg, der Spaß macht, ohne dass man die Lösungen in Frage stellen muss. Der Titel zeichnet sich außerdem durch eine wunderschöne Präsentation aus, sodass Adventure-Fans, die nichts gegen eine Geschichte mit offenem Ende haben, auf ihre Kosten kommen.“

Nachfolgend könnt ihr euch noch einmal einen etwas älteren Trailer zu „Syberia: The World Before“ anschauen. PC-Gameplay findet sich reichlich auf Youtube und Co.

