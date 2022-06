AC Valhalla: Discovery Tour „Viking Age“ als Standalone für PS4 und PS5 veröffentlicht

Ubisoft hat die „Discovery Tour: Viking Age“ als Standalone-Version für Konsolen veröffentlicht. Das Erlebnis, das nicht nur Spieler in die Welt der Wikinger führen soll, basiert auf „Assassin’s Creed Valhalla“ und kann zum Preis von 19,99 Euro aus dem PlayStation Store geladen werden.

Gewaltloses und interaktives Lernerlebnis

Zum Vergleich: Die PS5-Version von „Assassin’s Creed Valhalla“ kostet bei Amazon derzeit. Im PlayStation Store sinkt der Preis des Adventures regelmäßig auf unter 24 Euro – zuletzt im Mai 2022.

„Discovery Tour: Das Zeitalter der Wikinger“ ist ein lehrreiches Erlebnis, das den Spielern die Möglichkeit gibt, die Geschichte und Kultur der Wikinger-Epoche zu erkunden und mit dieser zu interagieren. Geboten wird ein komplett gewaltloses und interaktives Lernerlebnis, das in Zusammenarbeit mit Historikern und Archäologen entstand.

In diesem Zusammenhang rückt „Discovery Tour: Das Zeitalter der Wikinger“ die Erzählung in den Fokus des Erlebnisses. Spieler sollen damit „intensiver in die Fußstapfen von Wikingern und angelsächsischen Charakteren dieser Epoche“ treten und „deren großen sowie kleinen Geschichten“ durchleben.

Features laut Hersteller:

Tauche in das Zeitalter der Wikinger ein, indem du dich frei durch Nordvege, Englaland und die mythischen Reiche Jötunheim und Asgard bewegst.

Erlebe die Geschichte anhand von 8 großen Quests und entdecke das Zeitalter der Wikinger vom 9. bis zum 11. Jahrhundert in Nordeuropa.

Triff dabei auf historische und fiktive Charaktere — von einfachen Schiffsbauern über Mönche bis hin zu König Ælfred.

Spiele deine eigene Rolle in der Geschichte, durch eine neue Spielerfahrung, bei der du zu einer zentralen Figur der Erzählung wirst.

Spieler, die die „Discovery Tour“ ausführlich erkunden, dürfen sich auf diverse freischaltbare Extras für das Hauptspiel einstellen, darunter Tattoos für den Protagonisten, ein neues Schiff oder ein exklusives Reittier.

Related Posts

Auch an „Assassin’s Creed Valhalla“ werden kontinuierlich Verbesserungen vorgenommen. Mit dem Update 1.5.2 kamen beispielsweise die Loadouts hinzu, die Spieler in einer Waffenkammer aufstellen können. Zuvor wurde „Assassin’s Creed Valhalla – Die Zeichen Ragnaröks“ veröffentlicht.

Weitere Meldungen zu Assassin’s Creed Valhalla.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren