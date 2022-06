Diablo 4: Gameplay, Fähigkeiten, Waffen – Weitere Videos & Details zum Totenbeschwörer

Am vergangenen Wochenende stellte Blizzard Entertainment mit dem Totenbeschwörer die fünfte spielbare Charakter-Klasse des Action-Rollenspiels "Diablo 4" vor. Im Rahmen des neuesten Quartals-Updates rücken die Fähigkeiten und Waffen des Totenbeschwörers noch einmal in den Mittelpunkt.

Im großen „Xbox & Bethesda Games-Showcase“ bestätigten die Entwickler von Blizzard Entertainment mit dem Totenbeschwörer die fünfte und gleichzeitig finale Klasse, mit der „Diablo 4“ zum Launch versehen wird.

Ergänzend zur ersten Präsentation behandelte Blizzard Entertainment den Totenbeschwörer im neuesten Quartals-Update zu „Diablo 4“ und veröffentlichte sowohl neue Videos als auch Details zu den Fähigkeiten der fünften Klasse. Mit einem Blick auf die zur Verfügung stehenden Waffen führten die Entwickler aus, dass der Totenbeschwörer in der Lage sein wird, Schwerter, Dolche, Fokusse, Zauberstäbe und Schilde zu tragen. Hinzukommt die Klassen-exklusive Sense.

Die Fähigkeiten der Klasse wiederum lassen sich in die vier Bereiche „Knochen“, „Dunkelheit“, „Blut“ und „Armee“ einteilen. Die Knochen-Fertigkeiten sind physischer Natur und erlauben es euch beispielsweise, einen Knochengeist zu beschwören, der Feinde aufspürt und verfolgt. Das Knochengefängnis wiederum fängt Feinde in einem Bereich ein und dient als Massenkontrolle.

Von Blut-Magie und der Beschwörung von Toten

Die „Dunkelheit“-Zauber basieren auf der Schattenmagie, mit der ihr in die Lage versetzt werdet, eure Widersacher mit Debuffs zu schwächen oder dafür zu sorgen, dass die Leichen eurer besiegten Feinde explodieren und Widersacher in der Nähe schädigen. Während die Blutmagie unter anderem verwendet wird, um den Gegnern Lebensenergie abzusaugen oder den Totenbeschwörer kurzzeitig in einen unverwundbaren Nebel zu verwandeln, dürft ihr mit den Armeefähigkeiten euren eigenen Trupp an Skeletten oder Golems beschwören und über das Schlachtfeld dirigieren.

Beim „Book of the Dead“ beziehungsweise dem „Totenbuch“ handelt es sich um die Klassen-exklusive Fähigkeit des Totenbeschwörers, mit der weitere Beschwörungen vorgenommen können. Beschworene Skelettkrieger können beispielsweise als Plänkler (wenig Gesundheit, teilen Schaden aus), Verteidiger (verfügen über eine hohe Lebensenergie) oder Reaper (langsamere Angriffe, können aber Flächenschaden verursachen) fungieren.

Anbei die neuesten Videos zu „Diablo 4“, die euch einen weiteren Blick auf die Fähigkeiten und die Waffen des Totenbeschwörers ermöglichen. „Diablo 4“ wird 2023 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S veröffentlicht. Bereits zum Launch werden sowohl das Crossplay als auch die Cross-Progression unterstützt.

