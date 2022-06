Firesprite: Sony-Studio vergrößert Bürofläche um das 20-fache

Firesprite hat angekündigt, dass das Unternehmen, das sich seit einiger Zeit im Besitz von Sony befindet, in ein neues Büro umziehen wird, das etwa 20 Mal größer als der derzeitige Firmensitz ist.

Neues Zentrum des Teams ist ein vier Gebäude umfassender Komplex in der Duke Street in Liverpool, wo sich die Mitarbeiter auf 50.000 Quadratfuß austoben können. Das ist deutlich größer als der derzeitige Standort, der sich in der Vanilla Factory in Liverpool befindet und 2.295 Quadratfuß misst.

Die neuen Büroräume sind nur drei Gehminuten vom derzeitigen Firesprite-Standort entfernt. Für die Immobilie wurde ein 10-Jahres-Mietvertrag abgeschlossen.

Horizon Call of the Mountain in Arbeit

Der Umzug in deutlich größere Räumlichkeiten soll Firesprite helfen, die zahlreichen Projekte zu bewältigen, an denen das Unternehmen derzeit arbeitet.

Firesprite werkelt zusammen mit Guerrilla Games an „Horizon: Call of the Mountain“ für das Virtual Reality-Headset PSVR2. Außerdem keimten in der Vergangenheit Gerüchte auf, dass das Unternehmen die Entwicklung des Reboots von „Twisted Metal“ übernommen hat.

Im März ließ eine Stellenausschreibung durchsickern, dass Firesprite an einem AAA-Horror-Titel arbeitet. Details zu diesem Projekt liegen noch nicht vor.

Firesprite wurde 2012 von ehemaligen Mitgliedern des SIE Studio Liverpool gegründet, nachdem dieses von Sony geschlossen wurde. Sony erwarb Firesprite im September 2021 und machte es damit offiziell zu einem Teil der PlayStation Studios-Familie.

Hermen Hulst, der Leiter der PlayStation Studios, erklärte im Zuge der Übernahme: „Firesprite ist ein kreatives und ehrgeiziges Studio, das außergewöhnlich gut darin ist, unglaubliche Erlebnisse zu entwickeln, die das Potenzial unserer Hardware voll zur Geltung bringen.“

Die „technischen und kreativen Fähigkeiten des Teams“ sollen entscheidend dazu beitragen, das Angebot an exklusiven Spielen zu erweitern. „Und ich denke, ihr werdet gespannt sein auf das, was kommt“, so Hulst weiter.

