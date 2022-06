No Man’s Sky: Update 3.92 behebt weitere Fehler – Changelog liefert die Details

Mit dem Update 3.92 steht der neueste Patch zur Weltraum-Sandbox "No Man's Sky" bereit. Ein weiteres Mal werden verschiedene Fehlerbehebungen vorgenommen, auf die die Entwickler von Hello Games im offiziellen Changelog eingehen.

Mit dem großen „Leviathan“-Update schlichen sich verschiedene kleine Fehler ein, über die die „No Man’s Sky“-Community in den vergangenen Tagen klagte.

Über die offizielle Website wandten sich die verantwortlichen Entwickler von Hello Games an die Spieler beziehungsweise Spielerinnen und bedankten sich zunächst für die anhaltende Unterstützung: „Vielen Dank an alle, die die Leviathan-Expedition spielen, insbesondere an diejenigen, die sich die Zeit genommen haben, Probleme, auf die sie stoßen, über Zendesk oder Konsolen-Absturzberichte zu melden.“

Passend zu diesem Statement an die Community wurde das Update auf die Version 3.92 veröffentlicht, mit dem erneut verschiedene Fehler in Angriff genommen wurden. Weitere Details diesbezüglich entnehmt ihr dem offiziellen Changelog.

Update 3.92: Die Optimierungen in der Übersicht

Behebung eines Problems, durch das Spieler auf dem Planeten fälschlicherweise Schaden erlitten.

Behebung eines Problems, durch das Spieler ihre eigenen Gefährten töten konnten.

Behebung eines Problems, das dazu führte, dass einige neu gesammelte Gegenstände einen neuen Stapel erstellten, anstatt sie zu vorhandenen Stapeln im Inventar des Spielers hinzuzufügen.

Es wurde ein Problem behoben, das dazu führen konnte, dass Gegenstände dem falschen Inventar hinzugefügt wurden.

Eine Reihe von Problemen mit der Tutorial-Mission Fleet Command während einer Expedition behoben, die mit einem Frachter beginnt.

Behebung eines Problems, das dazu führen konnte, dass einige Spieler die korrekten Treibstoffrezepte für Fregatten nicht kannten.

GPU-Absturz auf PlayStation 4 behoben.

Es wurde ein kreaturbezogener Absturz behoben, der beim Verlassen des Hauptmenüs auftreten konnte.

Related Posts

„No Man’s Sky“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich.

Weitere Meldungen zu No Man's Sky.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren