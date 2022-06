Tekken 2: PS-Klassiker für 9,999.00 US-Dollar – Fans amüsieren sich über Store-Bug

In Nordamerika ist "Tekken 2" aktuell wohl das teuerste PlayStation-Spiel überhaupt.

Wenn Amerikaner momentan den Store-Eintrag von „Tekken 2“ aufrufen, trauen sie ihren Augen nicht. Der PlayStation-Klassiker kostet nämlich stolze 9,999.99 US-Dollar. Einen Beweis liefert der im Folgenden zu sehende Screenshot eines Twitter-Nutzers.

Mit Katsuhiro Harada reagierte bereits Ex-Produzent und aktueller Regisseur der „Tekken“-Reihe auf das Missgeschick. Seine in Großbuchstaben verfasste Nachricht lässt vermuten, dass er den „etwas“ zu hoch angesetzten Preis nicht besonders lustig findet.

In einer anderen Ansicht beträgt der Preis ebenfalls rund 10,000.00 Dollar. Hierbei verleiht Harada seiner vorherigen Nachricht mit ein paar zusätzlichen Buchstaben noch einmal Nachdruck.

Natürlich hat Sony PlayStation den Preis von „Tekken 2“ nicht absichtlich so hoch angesetzt. Hier hat sich lediglich ein Bug eingeschlichen, den das Unternehmen in Kürze beheben wird. In der Zwischenzeit bleibt zu hoffen, dass bei dieser stolzen Summe niemand zuschlägt.

In den Kommentarleisten auf Twitter amüsieren sich die Nutzer über Sonys Fehler. „Ich nehm zwei“, teilt ein leidenschaftlicher Fan mit. Ein anderer meint: „Fairer Preis, wenn du mich fragst.“ Ähnlich sieht das ein weiterer User, der vom nostalgischen Prügelspiel überzeugt ist: „Das ist ein korrekter Preis für ein Meisterwerk … Sony weiß es einfach besser.“

Ohnehin gibt es einen besseren Weg, Zugriff auf Spieleklassiker wie „Tekken 2“ zu erhalten. Die höchste Stufe des neuen PlayStation Plus-Modells bietet euch nämlich unter anderem einen Katalog mit klassischen Spielen aus der PS1-, PS2- und PSP-Ära. Informiert euch jetzt über alle weiteren Details und die Preise. Während Nordamerikaner seit gestern auf den Service zugreifen können, müssen sich Europäer noch bis zum 22. Juni gedulden.

