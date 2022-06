The Callisto Protocol: Optionale Pfade führen tiefer in die Geschichte

The Callisto Protocol:

Wie bei "God of War" aus dem Jahr 2018 werden Spieler in "The Callisto Protocol" im Allgemeinen einem linearen Story-Pfad folgen. Aber es wird viele optionale Inhalte für neugierige Spieler geben wird, die mehr wollen.

„The Callisto Protocol“ gehört für viele Spieler zu den Highlights des Jahres. Im Zuge des Summer Games Fests konnte ein Trailer mit Gameplay-Szenen in Augenschein genommen werden. Ebenso sorgte der Game Director Glen Schofield, der in den Jahren zuvor mehrere „Call of Duty“-Spiele leitete, für zusätzliche Informationen.

In einemwidmete sich Schofield unter anderem den alternativen Pfaden, die Spieler beschreiten können, um zum Beispiel die Geschichte zu vervollständigen. Dieses System soll eine Brücke zwischen linearen Spielen und einer Art Open-World-Erfahrung bauen, wobei als Vorbild offenbar das „God of War“-Reboot herangezogen wurde.

„Wir haben Beta-Pfade zur Erkundung hinzugefügt“, so Schofield. „Wir haben eine Menge hinzugefügt. Man muss sie nicht machen, wenn man nicht will. Aber es gibt eine Menge versteckter Dinge im Spiel. Man erfährt mehr über die Geschichte, man erfährt mehr über die Charaktere. Jeder Charakter hat eine eigene Geschichte, die man für ihn übernehmen kann. Ich denke also, dass es bei diesem Spiel viel mehr Wiederspielwert geben wird als bei Dead Space.“

Potential für einen neuen Durchlauf

Schofield geht nicht davon aus, dass die Spieler alle Beta-Pfade in ihrem ersten Durchgang finden werden. Das bedeutet, dass es unentdeckte Inhalte gibt, die bei einem zweiten Durchlauf von „The Callisto Protocol“ erkundet werden können.

Zugleich könnte sich der Titel als etwas unkomplizierter als „God of War“ herausstellen. Während Sonys Blockbuster versteckte Pfade enthält, die zu einzigartiger Beute und ähnlichen Dingen führen, werden Spieler in „The Callisto Protocol“ zum Beispiel auf eine simple Tür stoßen, die einen optionalen Pfad öffnet. Auch wenn dieses System weniger komplex sein mag, deutete Schofield an, dass es viele dieser Pfade geben wird.

„Ich möchte, dass man sich ein wenig fragt: ‚Wo bin ich?‘ Denn es ist nicht wirklich zu kompliziert, um durchzukommen, aber ich möchte, dass man sagt: ‚Oh, Mist, ich war schon hier!’… Ich glaube nicht, dass sich die Leute wirklich verirren werden, weil wir versuchen, es schlau anzugehen. Doch ich denke, die Entwicklung dieses Spiels besteht darin, dass wir nicht genau sagen, wohin man gehen muss. Wir werden euch Hinweise geben und solche Sachen“, so der Director.

Selbst Hand anlegen können interessierte Spieler schon bald: „The Callisto Protocol“ erscheint 2. Dezember 2022 für die Konsolen PS5 und Xbox Series X/S. Ebenso können PC-Spieler in den Horror eintauchen.

