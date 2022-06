Yurukill: The Calumniation Games – Demo zum Murder-Mystery jetzt verfügbar

"Yurukill: The Calumniation Games" soll die rätselhaften Puzzle eines Murder-Mystery und die actionreichen Flugpassagen eines Shoot-em-Ups verbinden. Wer sich unsicher ist, ob ihm diese Mischung zusagt: Mit einer kostenlosen Demo auf der PlayStation 4 und 5 könnt ihr in den Titel nun unverbindlich reinschnuppern.

Habt ihr Lust auf eine spannende Geschichte und knackige Kopfnüsse, aber seid kein Fan von Shoot-em-Ups? Oder ist es genau andersrum und ihr freut euch über soghafte Mecha-Action, aber könnt nichts mit mysteriösen Mordfällen anfangen?

Weil das am 8. Juli erscheinende „Yurukill: The Calumniation Games“ beide Elemente verbindet, ist ein Probeflug sicher keine schlechte Idee. Gut also, dass ihr auf der PlayStation 4 und 5 mittlerweile eine kostenlose Demo testen könnt, die euch beide Elemente des Spiels näher bringt.

Yurukill: The Calumniation Games verlockt Skeptiker mit kostenloser Demo

Denn natürlich kämpft ihr als Protagonist und angeblichem Mörder Sengoku Shunju schon in der Demo von „Yurukill: The Calumniation Games“ um eure Unschuld und müsst für euer Ziel clever kombinieren und euer Können in hektischen Mecha-Kämpfen unter Beweis stellen. In der seit ein paar Tagen verfügbaren Demo, zu der man nun einen passenden Trailer nachliefert, serviert man euch einen Vorgeschmack auf das dramatische Katz-und-Maus-Spiel.

Euer Streben nach dem Beweis eurer Unschuld findet ebenso wie der Kampf um Leben und Tod auf einem mysteriösen Jahrmarkt statt, auf den euch eine maskierte Dame eingeladen hat. Begleitet werdet ihr dabei unter anderem von Rina Azami, die euch des Mordes an ihrer Familie beschuldigt sowie weiteren Pärchen bestehend aus Kriminellen und ihren Opfern.

Während die Beschuldigten eifrig um ihre Freiheit kämpfen, geben die Opfer ihr Bestes, um endlich Gerechtigkeit erleben zu dürfen. Wer am Ende triumphiert, hängt ganz von euch ab: Nur wer einen kühlen Kopf bewahrt und in beiden Disziplinen gewinnt, darf das „Yurukill Land“ lebend verlassen.

„Yurukill: The Calumniation Games“ ist ab dem 8. Juli für die PlayStation 4 und 5, die Nintendo Switch sowie den PC via Steam erhältlich. Die Mischung aus Murder-Mystery und Shoot-em-Up wird digital 39,99 Euro kosten, die physische Version ist mit 49,99 Euro etwas teurer.

