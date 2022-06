Commandos 3 HD Remaster: Erscheint im Herbst für die Konsolen und den PC

Der Publisher Kalypso Media hat einen Erscheinungszeitraum für „Commandos 3 HD Remaster“ bekanntgegeben. Demnach soll die Neuauflage im September in einer digitalen Version sowie im Oktober in einer physischen Fassung für die PlayStation 4, die Xbox One, die Nintendo Switch und den PC veröffentlicht werden. Zudem wird der Xbox Game Pass direkt zum Launch unterstützt.

Rückkehr des Strategieklassikers

Bei „Commandos 3 HD Remaster“ handelt es sich um eine Neuauflage des 2003 für den PC veröffentlichten Echtzeit-Strategiespiels „Commandos 3: Destination Berlin“, die von Raylight Games entwickelt wird.

Dadurch werden die Spieler auf die grausamen Schlachtfelder Europas entsandt, woraufhin sie sich durch die eisigen, todbringenden Gräben Stalingrads kämpfen müssen. Allerdings wird man die Deutschen auch im fanatischen Herz des Dritten Reiches bezwingen und am D-Day die Verluste mit taktischem Geschick an den Stränden der Normandie so gering wie möglich halten können.

Die Spieler werden eine Gruppe berüchtigter Spezialeinheiten hinter die feindlichen Linien des Zweiten Weltkriegs führen und den Alliierten zum Sieg verhelfen. Neben einer verbesserten Grafik werden auch eine verbesserte Steuerung sowie eine moderne Benutzeroberfläche versprochen. Ein neuer Trailer gewährt uns bereits einen Blick auf „Commandos 3 HD Remaster“:

Quelle: Gematsu

