Disgaea 6 Complete: Kostenlose Demo zum Komplettpaket steht bereit

Während Switch-Nutzer schon seit einer ganzen Weile Hand an „Disgaea 6 Complete“ legen und sich in das unterhaltsame Strategie-Rollenspiel-Abenteuer stürzen dürfen, sind PC- und PlayStation-Besitzer Ende des Monats an der Reihe.

Um euch die Wartezeit bis zum PlayStation-Release ein wenig zu versüßen oder Neulingen die Reihe näherzubringen, veröffentlichten die Entwickler von Nippon Ichi Software eine Demo zu „Disgaea 6 Complete“, die ab sofort in Form eines kostenlosen Downloads im PlayStation Store wartet.

Wer der Gratis-Demo eine Chance geben möchte, wird hier fündig.

Entwickler treiben die Absurditäten auf die Spitze

Wie es bereits in den bisherigen Ablegern der Reihe der Fall war, nimmt sich auch „Disgaea 6 Complete“ alles Andere als Ernst. Die Geschichte des Strategie-Rollenspiels punktet vor allem mit ihren unterhaltsamen Charakteren sowie dem schrägen Humor, während die Absurditäten im spielerischen Bereich auf die Spitze getrieben wurden. Neben den zahlreichen Klassen oder den abwechslungsreichen Schlachtfeldern wäre hier vor allem das neue Maximal-Level von 99.999.999 hervorzuheben.

Zu den weiteren Neuerungen, die „Disgaea 6“ spendiert bekam, gehörten das Auto-Battle-Features sowie der neue Grafikstil. Setzten die Macher von Nippon Ichi Software in der Vergangenheit noch auf einen Mix aus 2D-Sprites und 3D-Arealen, kommt im neuesten Ableger der Reihe ein reiner 3D-Stil zum Einsatz.

Related Posts

„Disgaea 6 Complete“ wird am 28. Juni 2022 für die PlayStation 4 sowie die PlayStation 5 veröffentlicht und ein kostenloses Next-Gen-Upgrade unterstützen, wenn ihr zu einem späteren Zeitpunkt von der PS4- auf die PS5-Version wechseln möchtet.

Weitere Meldungen zu Disgaea 6.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren