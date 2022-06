Fallout 5: Wird das nächste Bethesda-Spiel nach Elder Scrolls 6

In einem Interview hat Bethesdas Todd Howard unlängst bestätigt, dass sein Studio bereits mit einem „Fallout 5“ plant. Der Titel wird jedoch noch eine Weile auf sich warten lassen. Zuerst erscheint 2023 „Starfield“ für Xbox und PC, auf das dann „The Elder Scrolls 6“ folgen soll. Erst dann würde sich das Team mit einem Nachfolger zu „Fallout 4“ beschäftigen.

Auch Howard frustriert über die lange Wartezeit

„Ja, Elder Scrolls 6 befindet sich in der Vorproduktion und danach werden wir Fallout 5 machen, also ist unser Terminkalender für eine Weile ziemlich voll. Wir haben auch einige andere Projekte, die wir hin und wieder in Betracht ziehen“, so Howard in dem Interview. Bethesda hätte jedoch bereits eine Idee für den neuen „Fallout“-Teil: „Fallout ist wirklich Teil unserer DNA hier. Wir haben von Zeit zu Zeit mit anderen [Entwicklern] zusammengearbeitet – ich kann nicht sagen, was passieren wird. Wir haben bereits einen One-Pager zu Fallout 5, was wir damit machen wollen.“

In dem Interview sprach Todd Howard davon, dass die Arbeiten an „Starfield“ bereits Ende 2015 begannen. Das letzte „Elder Scrolls“-Hauptspiel, „Skyrim“ , erschien ursprünglich in 2011. Der Nachfolger befindet sich derzeit noch in Vorproduktion, was bedeutet, dass die Fans noch einige Jahre auf einen Release warten müssen. „The Elder Scrolls 6“ musste sogar nach hinten geschoben werden, weil das Team zuerst an „Starfield“ arbeiten wollte.

Weitere Meldungen zum Thema:

Howard deutete an, dass auch er frustriert darüber sei, wie lange die Entwicklungszeit seiner Lieblingsspiele andauern würde. „Sie brauchen eine Weile, ich wünschte, sie kämen schneller heraus, das tue ich wirklich. Wir versuchen unser Bestes, aber wir wollen, dass [die Spiele] für alle so gut wie möglich sind.“

Quelle: IGN, Kotaku

Weitere Meldungen zu Bethesda, Fallout 5, The Elder Scrolls 6.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren