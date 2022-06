Isonzo: WW1-Shooter im Trailer – Termin und Details

"Isonzo" wird am 13. September 2022 für Konsolen und PC auf den Markt gebracht. Einen neuen Trailer können sich Shooter-Fans schon heute anschauen.

Der WW1-Shooter „Isonzo“ hat einen Termin erhalten. Laut der heutigen Ankündigung erscheint er am 13. September 2022 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC. Der Preis liegt bei 29,99 Euro. Unterhalb dieser Zeilen steht ein Trailer zur Ansicht bereit.

Von den Machern von „Verdun“ und „Tannenberg“ soll „Isonzo“ die unerbittlichen Schlachten des Krieges in den Bergen der italienischen Front nachstellen. Der Ego-Shooter umfasst die Südfront, wo Italien und Österreich-Ungarn aufeinandertrafen.

Isonzo mit neuem Klassensystem

„Isonzo hebt die Serie auf die nächste Stufe und lässt die Spieler wie nie zuvor eintauchen, indem es mit dem Spielmodus Offensive eine einzigartige, historisch akkurate Möglichkeit bietet, die Schlachten in den Höhen zu erleben“, so die Macher in der heutigen Ankündigung.

Spieler nehmen an historischen Schlüsselmomenten wie den Kämpfen um den Isonzo teil, führen den Angriff an oder bereiten ihre Verteidigung in den italienischen Landschaften vor. Das neue Klassensystem von „Isonzo“ führt unterschiedliche Rollen und Ausrüstungsoptionen ein. Hinzu kommen laut Hersteller akkurat modellierte Waffen, Uniformen und Soundeffekte.

Im unten eingebetteten Trailer wird die Karte Dolomiten hervorgehoben. Es ist die vierte der sechs Karten, die bei der Veröffentlichung im Spiel enthalten sein werden. Sie zeigt die Italiener bei einem Gebirgsangriff auf den Sasso di Sesto.

Unter anderem können Spieler die über die Karten verteilte Artillerie nutzen, sobald sie von einem Ingenieur gebaut wurde. Während ein Soldat das Geschütz bedient, kann ein anderer Ausschau nach Zielen halten. „Mit guter Teamarbeit und Strategie seid ihr für jede Herausforderung an der Front gerüstet“, heißt es dazu. Ein aktueller Blogeintrag liefert weitere Details zu den Ingenieuren.

