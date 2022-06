Persona 3, 4, 5: Atlus nennt die Plattformen für die Neuauflagen

Vor wenigen Tagen hatte Atlus bestätigt, dass die Japano-Rollenspiele „Persona 5 Royal“, „Persona 4 Golden“ und „Persona 3 Portable“ erstmals auch den Weg auf die Xbox-Konsolen finden werden. Daraufhin wurden auch PlayStation- sowie PC-Spieler mit etwaigen Umsetzungen beruhigt. Nun hat der Publisher konkret verraten, welche Plattformen versorgt werden sollen.

Nicht alles für PlayStation 5

Demnach wird „Persona 5 Royal“ bereits am 21. Oktober 2022 für die PlayStation 5, die Xbox Series X/S, die Xbox One und den PC (via Steam, Windows) erscheinen. Für die PlayStation 4 ist das Abenteuer bereits seit 2019 erhältlich.

Das einst für PlayStation Vita und für PC veröffentlichte „Persona 4 Golden“ wird hingegen im nächsten Jahr für die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One und den PC (via Windows) erscheinen. Bei dem PSP-Ableger „Persona 3 Portable“ kann man sich 2023 auf Umsetzungen für die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One und den PC (via Steam und Windows) einstellen.

Laut der japanischen Webseite werden „Persona 4 Golden“ und „Persona 3 Portable“ auch nur als digitale Versionen auf den Markt kommen. Für den westlichen Markt wurde dies noch nicht bestätigt. Es stellt sich auch die Frage, ob die beiden Spiele dedizierte Xbox Series X/S-Versionen erhalten. Dann wären die Next-Gen-Fassungen nämlich exklusiv für die Microsoft-Konsole.

Auf jeden Fall werden alle drei Spiele die erweiterten Abenteuer sein und den Spielern die vollständige Geschichte bieten, die immer erst durch Erweiterungen geboten wurden. Jedoch hat Atlus noch nicht verraten, welche Verbesserungen die PlayStation 5- und Xbox Series X/S-Versionen von „Persona 5 Royal“ bieten sollen. Man kann gespannt sein, ob auch einige technische Verbesserungen an Bord sein werden.

Sobald Atlus weitere Informationen zu den Umsetzungen verrät, bringen wir euch auf den aktuellen Stand.

