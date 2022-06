PS5: Sony soll an einem Pro-Controller arbeiten – Enthüllung in den nächsten Wochen?

Aktuellen Berichten zufolge arbeitet Sony derzeit an einem Pro-Controller für die PlayStation 5. Wie der bekannte Insider Tom Henderson berichtet, könnte die offizielle Enthüllung in den nächsten Wochen erfolgen. Auch unbestätigte Details zum neuen Controller lieferte uns Henderson.

Am Abend erreichte uns ein weiteres interessantes Gerücht zu möglichen Projekten, an denen Sony derzeit arbeiten soll. Wie der für gewöhnlich gut informierte Insider Tom Henderson berichtet, arbeitet Sony an einem Pro-Controller für die PlayStation 5, der bereits in den kommenden Wochen enthüllt werden könnte.

Wie Henderson angibt, spielte ihm eine Quelle, die anonym bleiben möchte, erste Bilder eines Prototyps zu, die vermuten lassen, dass wir es hier mit einem Konkurrenten zu High-End-Controllern wie dem Xbox Elite Wireless Controller aus dem Hause Microsoft zu tun haben könnten. Laut den Henderson vorliegenden Bildern wird der mögliche Pro-Controller der PlayStation 5 unter anderem über Funktionen wie abnehmbare Analogsticks, Paddles und Trigger-Stopps verfügen, die man bereits von anderen Gamepads dieser Art kennt.

Auf der einen Seite soll zwar das klassische Button-Layout von PlayStation-Controllern erhalten bleiben. Gleichzeitig wurden jedoch unter den Analog-Sticks Knöpfe angebracht, die es dem Nutzer ermöglichen werden, die Analog-Sticks zu entfernen oder auszutauschen.

Abnehmbare Griffe, Software-Updates und mehr

Neben den Trigger-Stopps gehören die Paddles auf der Rückseite zu den größten Neuerungen des Pro-Controllers. Die Paddles gehören bei Gamepads wie dem Xbox Elite Wireless Controller oder dem SCUF-Controller zur Serienausstattung und ermöglich es euch beispielsweise, zusätzliche Tastenbefehle auf ihnen unterzubringen. Darüber hinaus soll der Prototyp des PlayStation 5 Pro-Controllers über abnehmbare Griffe und die Möglichkeit, das Gamepad mit Software-Updates zu aktualisieren, verfügen.

Wann mit der offiziellen Enthüllung des PlayStation 5 Pro-Controllers zu rechnen ist, konnten die Quellen nicht bestätigen. Allerdings wird davon ausgegangen, dass es „bald“ so weit sein könnte. Eine offizielle Stellungnahme oder gar Bestätigung seitens Sony Interactive Entertainment steht zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch aus.

Sollten sich die Angaben von Hendersons anonymen Quellen bewahrheiten, sind wir aber schon in den nächsten Wochen schlauer.

