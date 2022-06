Ukraine: Stalker 2-Entwickler zeigen ihre schwierigen Kriegserfahrungen

Am 24. Februar 2022 überfiel Russland die Ukraine und besiegelte damit den Tod von Zehntausenden Menschen, darunter Frauen und Kinder. Familien wurden ausgelöscht, Städte nahezu dem Erdboden gleichgemacht, Zivilisten hingerichtet, Minderjährige verschleppt und Millionen Menschen vertrieben. Ein Ende der Invasion und der Kriegsverbrechen ist längst nicht in Sicht.

Entwicklervideo zeigt den Alltag im Krieg

Inmitten dieser Situation befinden sich die Entwickler von GSC Game World, die seit einigen Jahren an „Stalker 2“ arbeiten. Schon im März berichteten wir, dass die Entwicklung des Titels aufgrund des Angriffskriegs abrupt gestoppt werden musste. Die Mitarbeiter zogen es verständlicherweise vor,

In einem neuen Entwicklervideo, das gestern Abend während der Xbox- und Bethesda-Show ausgestrahlt wurde, gehen die Entwickler von GSC Game World noch einmal detaillierter auf ihre Situation in und außerhalb der Ukraine ein. Einige Mitarbeiter konnten sich in Sicherheit bringen und werkeln mittlerweile in Prag. Andere Entwickler arbeiten in dem vom Krieg gezeichneten Land, in dem ihr Leben komplett auf den Kopf gestellt wurde, weiter an „Stalker 2“.

Ebenfalls schlossen sich Mitarbeiter von GSC Game World der Freiwilligenarbeit in der Ukraine oder den Streitkräften des Landes an, darunter der leitende KI-Entwickler Dmytro Iassenev, der Community-Manager Oleksii Ivanov und der Narrative Designer Maksym Hnatkov, die im nachfolgenden Video zu sehen sind.

Neben dem Entwicklervideo hat GSC Game World einen neuen „Stalker 2“-Trailer mit dem Titel „Enter the Zone“ veröffentlicht, den wir ebenfalls eingebettet haben. Ihr könnt ihn euch weiter unten anschauen.

Ein Mitarbeiter des Unternehmens betonte im Mai, dass die Arbeit an „Stalker 2“ nach dem Umzug eines Großteils des Entwicklerteams wieder aufgenommen werden konnte. Erscheinen soll der Titel im kommenden Jahr für PC und Xbox Series X/S. Ob oder wann mit einem Release auf anderen Plattformen gerechnet werden kann, ist weiterhin offen. Allerdings dürfte es nicht wenige PS5-Spieler geben, die das Team gerne unterstützen würden.

