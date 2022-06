Wo Long Fallen Dynasty: Entwickler über den Soulslike-Ansatz, das Kampfsystem und mehr

Mit "Wo Long: Fallen Dynasty" kündigten die Entwickler von Team Ninja in der vergangenen Woche ihr neuestes Projekt an. In einem von IGN geführten Interview lieferte uns das japanische Studio interessante Details zu Aspekten wie dem Soulslike-Ansatz, dem Loot-System und mehr.

Mit „Wo Long: Fallen Dynasty“ kündigten die „Nioh“- und „Ninja Gaiden“-Macher von Team Ninja Ende der vergangenen Woche ihr neuestes Projekt an. Nachdem wir bisher nur mit einem ersten Trailer bedacht wurden, folgten im Interview mit den Kollegen von IGN endlich handfeste Details zur spielerischen Umsetzung.

Wie der erste Trailer bereits verriet, verschlägt es uns in „Wo Long: Fallen Dynasty“ in das China der Han-Dynastie. Genauer gesagt in die Zeit der Rebellion der Gelben Turbane, die in der Ära der Drei Königreiche stattfand. Wie Fumihiko Yasuda, der bereits bei den beiden „Nioh“-Titeln als Director fungierte, zu verstehen gab, passt diese düstere Zeit perfekt zu einem Soulslike-Abenteuer, das sich zu großen Teilen über seinen hohen Schwierigkeitsgrad definiert.

Erkundung wird durch die vertikale Ebene erweitert

Auch wenn sich der Aufbau und die Erkundung der Spielwelt zu großen Teilen an „Nioh“ orientieren werden, gibt es laut Team Ninja eine kleine Neuerung, mit der die Erkundung der Spielwelt auf die nächste Stufe gehoben wird. Die Rede ist von der Sprung-Mechanik, durch die komplett neue Bereiche beziehungsweise Gebiete erreicht und erkundet werden können – vor allem auf der vertikalen Ebene.

Ihr übernehmt in „Wo Long: Fallen Dynasty“ die Kontrolle über einen jungen Krieger, der sich freiwillig dem Militär abgeschlossen hat und in der Geschichte eine wichtige Rolle spielen wird. Wie Produzent Masaaki Yamagiwa („Bloodborne“) ergänzte, könnt ihr den Helden individuell anpassen und ausrüsten, um ihn auf die vor ihm liegenden Herausforderungen und Kämpfe vorzubereiten. Apropos Kämpfe: Laut Yamagiwa wird das Kampfsystem von „Wo Long: Fallen Dynasty“ deutlich schneller ausfallen als sein Pendant aus den beiden „Nioh“-Abenteuern.

Das Kampfsystem legt an Tempo zu

Unter anderem wird es den Entwicklern von Team Ninja darum gehen, euch im Kampf die Möglichkeit zu bieten, nahtlos von der Verteidigung in den Angriff überzugehen. Gleichzeitig soll gewährleistet werden, dass es sich das Kampfsystem bodenständiger anfühlt, als es beispielsweise in der „Ninja Gaiden“-Reihe der Fall war. „Abgesehen davon wollten wir das Gefühl aufrechterhalten, die Kontrolle über einen echten Menschen zu haben, damit es nicht zu viele auffällige Sprünge oder Drahtseilaktionen gibt“, ergänzte der Produzent.

Unter dem Strich liege die Geschwindigkeit des Kampfsystems irgendwo zwischen „Nioh“ auf der einen und „Ninja Gaiden“ auf der anderen Seite. Dies ändere jedoch nichts an der Tatsache, dass wir es bei „Wo Long: Fallen Dynasty“ mit einem knallharten Soulslike zu tun haben werden, das euch spielerisch alles abverlangen soll.

Entwickler versprechen eine interessante Soulslike-Mechanik

Neben einem Moralsystem für euch und eure Feinde, auf das Yamagiwa noch nicht näher eingehen wollte, wird uns eine interessante neue Soulslike-Mechanik in Aussicht gestellt, mit der Team Ninja in „Wo Long: Fallen Dynasty“ für frischen Wind sorgen möchte. Diesbezüglich wurde ausgeführt: „Wir wollten eine Art Strategie entwickeln, die Widrigkeiten zum Thema hat. Sie gewinnen etwas, wenn Sie einen starken Feind besiegen. Aber das Gleiche gilt, wenn ein Feind den Spieler tötet. Das Gleichgewicht zwischen den Kräften wird sich verändern, wenn jemand stirbt.“

Mit einem Blick auf das Loot-System wurde ergänzt, dass nicht alle besiegten Widersache Beute fallen lassen werden. Darüber hinaus wird es im Gegensatz zu „Nioh“ nicht mehr nötig sein, die eigene Ausrüstung beziehungsweise die eigenen Waffen regelmäßigen Upgrades zu unterziehen. Eine Design-Änderung, die es euch laut Team Ninja erlaubt, euch mehr auf das Kampfsystem an sich und die knackige Action im Kampf zu konzentrieren.

Eine Mehrspieler-Komponente wird zwar ebenfalls geboten, auf diese möchte Team Ninja jedoch erst zu einem späteren Zeitpunkt zu sprechen kommen. „Wo Long: Fallen Dynasty“ erscheint 2023 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S und wird pünktlich zum Launch auch über den Xbox Game Pass verfügbar sein.

