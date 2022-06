The Callisto Protocol: „Kein Mangel an Ideen“ – Studio spricht über Franchise

The Callisto Protocol:

Bleibt "The Callisto Protocol" ein Einzelprojekt oder folgen weitere Teile des Sci-Fi-Horrorspiels? Die Entwickler haben durchaus Interesse daran, eine Franchise zu starten. Zunächst liegt der Fokus allerdings auf dem Debütprojekt.

Zu „The Callisto Protocol“ wurde kürzlich eine umfangreiche Gameplay-Präsentation veröffentlicht, die einen Vorgeschmack auf das kommende Sci-Fi-Horrorspiel lieferte. Gleichzeitig machte sie deutlich, dass Spieler, die sich eines der alten „Dead Space“-Spiele zurückwünschen, durchaus auf ihre Kosten kommen werden, auch wenn „The Callisto Protocol“ viel mehr als nur ein Klon ist.

Letztendlich könnte aus dem Debütprojekt von Striking Distance, dem neuen Studio des „Dead Space“-Produzenten Glen Schofield, eine ganze Serie werden. Soder zuständige Chief Creative Officer Chris Stone über die Visionen seines Teams, wohin sich das Callisto-Konzept entwickeln könnte.

Stone betonte, dass man es „lieben würde, wenn The Callisto Protocol der Beginn einer Franchise wäre“. Ebenso habe das Team „keinen Mangel an Ideen“, wie eine mögliche Fortsetzung aussehen könnte.

The Callisto Protocol zunächst im Fokus

Unabhängig davon bestätigte Stone, dass Striking Distance im Moment „zu 100 Prozent darauf fokussiert ist, The Callisto Protocol zum besten Spiel zu machen, das es sein kann“, bevor das Team wirklich an eine Fortsetzung denkt.

„The Callisto Protocol“, das ursprünglich als Spin-Off des Battle-Royale-Shooters „PUBG“ begann, aber später eigene Pfade beschritt, soll Ende des Jahres auf den Markt gebracht werden. Während die Entwickler an der Geschichte arbeiteten, wurde sie „immer größer und größer“, bis klar wurde, dass sie „eine eigene Sache ist“, so Stone zur Trennung vom genannten Battle Royale-Shooter. Das Spiel habe eine eigene Geschichte, mit eigenen Charakteren, in einem eigenen Universum.

Der Gameplay-Trailer, der auf dem Summer Game Fest gezeigt wurde, stellte beeindruckend zur Schau, dass das Spiel jede Menge blutige und horrorlastige Action bieten wird.

Mit der brutalen Kampfaction und der immersiven HUD-Gestaltung könnte „The Callisto Protocol“ einer der größten Spielehits des Jahres 2022 werden, sofern der Hype auch nach dem Launch aufrecht gehalten werden kann. Davon abhängig dürfte die Entscheidung sein, ob Geld in weitere Teile der noch neuen Marke investiert wird.

„The Callisto Protocol“ wird am 2. Dezember 2022 veröffentlicht. Die Entwicklung erfolgt für PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S und PC. Vorbestellungen sind bereits bei Amazon möglich.

