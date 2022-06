Evil West: Zwischensequenzen und reichlich Action im neuen Gameplay-Video

Nachdem erst vor wenigen Wochen das Samurai-Abenteuer „Trek to Yomi“ veröffentlicht wurde, steht der nächste Titel der „Shadow Warrior“-Macher von Flying Wild Hog bereits in den Startlöchern.

Hierbei haben wir es mit dem Action-Titel „Evil West“ zu tun, mit dem uns die Entwickler von Flying Wild Hog das Sommerloch ein wenig versüßen möchten. In Zusammenarbeit mit den Kollegen von IGN stellte das Studio heute ein mehr als zehn Minuten langes Gameplay-Video zu „Evil West“ bereit, das uns einen weiteren Blick auf den düsteren Shooter ermöglicht.

Freuen dürfen wir uns dieses Mal auf Eindrücke aus den Zwischensequenzen, dem Kampfsystem sowie der Erkundung der abwechslungsreichen Spielwelt.

Die Menschheit kämpft um ihr Überleben

Offiziellen Angaben zufolge schlüpft ihr in „Evil West“ in die Rolle eines Agenten, der zu den letzten Kämpfern eines geheimen Vampirjäger-Instituts gehört. Als die Vereinigten Staaten von Amerika von einer düsteren Bedrohung heimgesucht werden, liegt es an den Agenten, die Blutsauger in die Schranken zu weisen und die Menschen bei ihrem Kampf um das Überleben zu unterstützen. Im Kampf greift ihr auf diverse Waffen und übermenschliche Fähigkeiten zurück.

„Töte stilvoll blutrünstige Ungeheuer als Einzelkämpfer oder im Koop mit einem Freund. Erkunde und kämpfe dich durch eine storylastige Kampagne und verbessere deine Waffen und Jagdwerkzeuge. Schalte neue Vorteile frei, um dein Können im Monstertöten weiterzuentwickeln und finde so deinen eigenen Spielstil, um übernatürliche Horden zu besiegen“, so die Entwickler weiter.

Weitere Meldungen zu Evil West:

„Evil West“ erscheint am 20. September 2022 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S.

Weitere Meldungen zu Evil West.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren