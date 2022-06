Ravenbound: Avalanche entwickelt Fantasy-Titel – Gerücht

Das Third-Person-Fantasy-Roguelike spielt in einer mittelalterlichen Welt, in der sich Spieler mithilfe eines Raben gegen eindringende Mächte wehren müssen.

Update: Die Hinweise auf „Ravenbound“ verdichten sich. Inzwischen tauchte ein weiteres Bild (siehe Tweet) auf, das einen Blick auf den unbestätigten Titel werfen lässt. Offensichtlich handelt es sich um einen Gameplay-Ausschnitt.

Leaked Ravenbound gameplay images! Ravenbound is an upcoming game that was leaked earlier this week. I saved these images before they were removed. #Ravenbound #Xbox #PlayStation pic.twitter.com/b03xL4cqTB — Rebs Gaming (@Mr_Rebs_) June 17, 2022

Meldung vom 15. Juni 2022: Die Avalanche Studios arbeiten an mehreren Spielen, darunter offenbar ein Projekt namens „Ravenbound: Tales of Avalt“, zu dem dank eines Leaks erste Details durchdrangen. Verantwortlich dafür zeichnen sich der Leaker Shaun Weber sowie der meist gut informierte Journalist Tom Henderson.

Weber und Henderson beschreiben den Titel, der unter dem Codenamen „Jackdaw“ läuft, als ein „neues Third-Person-Fantasy-Roguelike-Spiel“. Angesiedelt in einer fiktiven mittelalterlichen Welt stehen Spieler vor der Aufgabe, gegen Eindringlinge zu kämpfen. Durch die Verwandlung in einen Raben, ähnlich wie Senu aus „Assassin’s Creed Origins“, können Feinde von oben ausgespäht oder Wege erkundet werden.

Nach dem Ableben geht es von vorne los

Stirbt der Spieler, beginnt er von vorne und wählt eines von drei „Vessels“, die jeweils unterschiedliche Fähigkeiten und Waffen haben. Jedes Deck startet mit drei Karten – einer Kultur-, einer Waffen- und einer Eigenschaftskarte. Spieler können neue Karten kaufen und sie mit Münzen aufwerten, die sie in gegnerischen Lagern erbeuten.

Auch beim Aufleveln werden neue Karten vergeben. Laut Weber erhalten die Spieler „eine Art Dead Cells, aber in einer offenen Welt“. Die Kämpfe werden offenbar in Echtzeit stattfinden.

Henderson wiederum möchte von Quellen erfahren haben, dass „Ravenbound“ eine saisonale Struktur mit neuen Quests, Belohnungen und Feinden, die jeden Monat in das Spiel kommen, umfasst. Offen ist weiterhin, wann das Spiel enthüllt wird. Doch Weber merkte an, dass es sich in einem „guten Entwicklungsstadium“ zu befinden scheint.

Bereits im vergangenen Jahr kündigten die Avalanche Studios an, dass an einem neuen Open-World-Koop-Spiel für den Xbox Game Pass gearbeitet wird. Viele Informationen liegen zu diesem Projekt nicht vor, da das Studio während des letztjährigen Xbox & Bethesda-Showcase nur einen kurzen Teaser-Trailer offenbarte.

In einem Tweet nach der Ankündigung betonte Aaron Greenberg von Microsoft, dass das Spiel in den 1970er Jahren in einem fiktiven Land namens Bayan angesiedelt ist. Und vor einigen Tagen reichte Microsoft neue Markenzeichen für „Contraband“ ein.

🚨 #Leak 🚨 Screenshot from the unanounced game Ravenbound pic.twitter.com/V9nrFiwgma — Shaun Weber (@just4leaks2) June 15, 2022

Leaked gameplay and concept image of the new game by Avalanche Studios called Ravenbound! Read more about it here https://t.co/VSNisRcknx #Ravenbound #Xbox #PlayStation pic.twitter.com/5YyX25h7HN — Rebs Gaming (@Mr_Rebs_) June 14, 2022

