Fall Guys: Gameplay-Trailer zum bevorstehenden Free-2-Play-Start

Am 17. Mai verkündete das Entwicklertam von „Fall Guys: Ultimate Knockout“ die Free-2-Play-Umstellung. Am 21. Juni, also morgen, ist es endlich so weit. Wer bisher noch nicht zugeschlagen hat, kann sich den Multiplayer-Titel somit kostenlos sichern.

Zeitgleich erscheint eine native PS5-Version

Nicht nur PlayStation- und PC-Spieler können sich dann kostenlos in die kunterbunten Jump ’n Run-Level stürzen. Denn gleichzeitig mit der Umstellung auf das Free-2-Play-Modell erscheint der Battle Royale-Hit auch für Xbox One, Xbox Series X/S und Nintendo Switch. Zudem wird eine native PS5-Version verfügbar sein, die eine 4K-Auflösung, 60 FPS und schnellere Ladezeiten bietet.

Im Übrigen arbeiten die Entwickler an einem Stage-Builder, der zu einem unbekannten Zeitpunkt ins Spiel kommt. Damit werden die Spieler die Möglichkeit erhalten, ihre eigenen Levels zu erschaffen. Anschließend können sie ihre Kreationen mit der Community teilen.

Damit den Spielern auf Dauer nicht langweilig wird, erscheinen regelmäßig neue Seasons. Neben einem kostenpflichtigen Battle Pass kommen kosmetische Belohnungen, neue Level, Charakter-Skins und Spielmodi hinzu.

„Fall Guys: Ultimate Knockout“ kam im August 2020 für PS4 und PC heraus. Weil das Battle Royale-Spiel innerhalb kurzer Zeit zum beliebtesten PS Plus-Titel überhaupt aufgestiegen ist, konnte sogar ein Weltrekord aufgestellt werden.

Um kurz vor dem Start des kostenlosen Modells nochmal die Werbetrommel zu rühren, steht jetzt ein neuer Gameplay-Trailer bereit. Geliefert werden hier Einblicke in die abwechslungsreichen Levels von „Fall Guys: Ultimate Knockout“.

