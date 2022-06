Call of the Wild The Angler: Angel-Simulation in einer offenen Welt vorgestellt

Call of the Wild The Angler:

Mit "Call of the Wild The Angler" kündigten die Entwickler von Expansive Worlds eine weitere Open-World-Erfahrung an. Dieses Mal schlüpft ihr in die Rolle eines angehenden Fischers und begebt euch in einer abwechslungsreich gestalteten Welt auf die Suche nach den perfekten Angelplätzen.

"Call of the Wild: The Angler" erscheint 2022.

Nach dem erfolgreichen „theHunter: Call of the Wild“ kündigten die Entwickler von Expansive Worlds mit „Call of the Wild: The Angler“ eine weitere Open-World-Erfahrung an.

Dieses Mal übernehmt ihr jedoch nicht die Kontrolle über einen Jäger, sondern schlüpft stattdessen in die Rolle eines Anglers. Beim Aufbau der Spielwelt von „Call of the Wild: The Angler“ bauen die Macher von Expansive World laut eigenen Angaben auf den Erfahrungen mit „theHunter: Call of the Wild“ auf und werden euch eine abwechslungsreiche und lebendige Spielwelt bieten, in der ich euch auf die Suche nach dem perfekten Angelplatz begebt.

Wahlweise alleine oder kooperativ mit anderen Spielern beziehungsweise Spielerinnen wählt ihr eure Anglerausrüstung frei aus und vertieft euer Wissen rund um Köder, Angelplätze und die Fische an sich. Anbei eine Übersicht über die weiteren Gameplay-Features der Angel-Simulation.

Die Gameplay-Features in der Übersicht

Erkunden Sie eine atmosphärische offene Welt : Entdecken Sie atemberaubende Angelplätze auf weitläufigen Wasserstraßen zu Fuß, mit dem Boot oder im Geländewagen. Durchqueren Sie eine lebendige Welt in Ihrem eigenen Tempo und entdecken Sie gewundene Flüsse, hoch aufragende Gipfel, versteckte Teiche und Quellen sowie epische Wanderwege.

: Entdecken Sie atemberaubende Angelplätze auf weitläufigen Wasserstraßen zu Fuß, mit dem Boot oder im Geländewagen. Durchqueren Sie eine lebendige Welt in Ihrem eigenen Tempo und entdecken Sie gewundene Flüsse, hoch aufragende Gipfel, versteckte Teiche und Quellen sowie epische Wanderwege. Spüren Sie den wahren Nervenkitzel des Süßwasserfischens : Kämpfen Sie in einem fesselnden, zugänglichen Angelerlebnis gegen heftige Forellenbarsche, Gebirgsfelchen und mehr. Jede Art hat ihr eigenes, einzigartiges Verhalten, sodass Sie ihren Bewegungen sorgfältig entgegenwirken müssen, um sie einzufangen.

: Kämpfen Sie in einem fesselnden, zugänglichen Angelerlebnis gegen heftige Forellenbarsche, Gebirgsfelchen und mehr. Jede Art hat ihr eigenes, einzigartiges Verhalten, sodass Sie ihren Bewegungen sorgfältig entgegenwirken müssen, um sie einzufangen. Werden Sie ein Meisterangler: Lernen Sie Expertentechniken und passen Sie Ihre Strategie an, um die herausforderndsten Fänge zu landen. Erweitern Sie Ihre Ausrüstungssammlung und verwenden Sie eine große Auswahl an Ruten, die mit einer wachsenden Auswahl an Rollen, Schnüren, Posen, Haken, Ködern und Ködern vollständig anpassbar sind.

Im Drop In/ Drop Out-Multiplayer von „Call of the Wild: The Angler“ werden zwölf angehende Angler die Möglichkeit erhalten, sich zusammenzuschließen. Erscheinen wird die Angel-Simulation, die von Expansive Worlds über einen langen Zeitraum mit neuen Inhalten unterstützt werden soll, im Laufe des Jahres für die Konsolen und den PC.

Anbei der erste Trailer zu „Call of the Wild: The Angler“, der im Rahmen der heutigen Ankündigung veröffentlicht wurde.

