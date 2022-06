PlayStation Plus: Vertrieb der Karten im Einzelhandel wird offenbar eingestellt

Die neue Version von PlayStation Plus startet in dieser Woche in Europa.

Am morgigen Mittwoch, den 22. Juni 2022 wird die neue dreistufige Version von PlayStation Plus auch hierzulande an den Start gebracht. Alle weiteren Details zu den gebotenen Inhalten, den unterschiedlichen Stufen sowie den Preisen haben wir hier für euch zusammengefasst.

Nachdem uns bereits vor ein paar Wochen das Gerücht erreichte, dass sich die Verantwortlichen von Sony Interactive Entertainment dazu entschlossen haben könnten, den Vertrieb von PlayStation Plus-Karten über den Einzelhandel einzustellen, scheinen sich die Hinweise nun zu verdichten. Wie Videogames Chronicle berichtet, sind im US-Einzelhandel zwar noch vereinzelte PlayStation Plus-Karten zu finden, hierbei handelt es sich jedoch um die Abo-Karten des alten PlayStation Plus-Dienstes.

Bei Walmart und Amazon hingegen seien die PlayStation Plus-Karten komplett aus dem Sortiment verschwunden.

Offizielle Sony-Website verweist auf den PlayStation Store

Ein ähnliches Bild zeichnete sich bei einer Nachforschung in Großbritannien ab. Während die Handelskette Currys derzeit noch die letzten Lagerbestände der PlayStation Plus-Karten verkauft, wurden diese aus dem Sortiment anderer großer Händler wie Amazon, Game, Smyths und Argos entfernt. Hier werden nur noch Karten verkauft, mit denen es Spielern und Spielerinnen ermöglicht wird, ihr Guthaben im PlayStation Store aufzuladen.

Apropos PlayStation Store: Ein weiterer Hinweis auf das mögliche Aus der PlayStation Plus-Karten lieferte in Großbritannien der Shop der offiziellen Sony-Website. Möchte man hier ein PlayStation Plus-Abo erwerben, wird man nicht mehr an Shops verwiesen, die die entsprechenden Karten verkaufen. Stattdessen erfolgt eine automatische Weiterleitung in den PlayStation Store, in dem PlayStation Plus-Abos mit unterschiedlichen Laufzeiten gekauft werden können.

Spekuliert wird, dass die Einführung des neuen dreistufigen Modells zum Aus der Karten im Einzelhandel geführt haben könnte, da die Stufen mit ihren unterschiedlichen Laufzeiten jeweils andere Karten voraussetzen würden, die bei den Kunden für Verwirrung sorgen könnten. Eine offizielle Stellungnahme seitens Sony Interactive Entertainment zu diesem Thema steht noch aus.

Quelle: Videogames Chronicle

