Final Fantasy XVI: Entwickler streben ein M-Rating an

Square Enix wird mit "Final Fantasy XVI" das wohl erwachsenste Abenteuer der Hauptreihe auf den Markt bringen. Zumindest streben die Entwickler ein potentielles 18er-Rating an.

In einem aktuellen Interview mit GameSpot sprach Producer Naoki Yoshida über das kommende Rollenspiel „Final Fantasy XVI“, das im Sommer 2023 für die PlayStation 5 erscheinen soll. Die Spieler werden die Geschichte von Clive erleben, die im Gegensatz zu früheren Ablegern der Reihe erwachsener daherkommen soll.

Yoshida wollte sich bei der Geschichte nicht einschränken lassen

Dementsprechend rechnen die Entwickler auch mit einem amerikanischen M-Rating, das einer Freigabe ab 17 Jahren entspricht. In der Vergangenheit wurden „Final Fantasy“-Spiele meist mit E-Rating (ab 6 Jahren) oder einem T-Rating (ab 13 Jahren) in den Handel gebracht. Die einzigen Ausnahmen waren „Final Fantasy Type-0“ und „Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin“. Es könnte somit sogar geschehen, dass hierzulande die USK eine Freigabe ab 18 Jahren erteilt. Aber dies wird letztendlich die Zeit zeigen müssen.

Naoki Yoshida ist der Meinung, dass Alterseinschränkungen wichtig sind, damit die Leute die für ihr Alter passenden Inhalte konsumieren. Allerdings können sie auch hinderlich sein, wenn man eine erwachsenere Geschichte erzählen möchte, aber versucht eine niedrigere Einstufung zu erhalten.

„Wenn man versucht eine Geschichte mit schwierigen erwachsenen Themen zu erzählen, können diese Einstufungen ein Hindernis sein. Und man entdeckt sich dabei, dass man auf Basis des Ratings Dinge ändern, die man im Spiel machen wollte. Man wollte etwas zeigen, aber da man dieses bestimmte Rating hat, das man erreichen muss, muss man die Kamera wegschwenken. Und das sorgt dafür, dass sich die komplette Erfahrung ein wenig billiger anfühlt.“

Im Falle von „Final Fantasy XVI“ wird man solche Einschränkungen nicht befürchten müssen, da die Entwickler auf ein M-Rating setzen.

„Dieses Mal, um sicherzustellen, dass wir die Geschichte in der Art erzählen können, wie wir es möchten, haben wir uns dazu entschieden in den meisten Regionen, in denen das Spiel veröffentlicht wird, ein Mature-Rating zu verfolgen. Aber dies geschieht nicht einfach, weil wir das Spiel gewalttätiger oder expliziter machen wollten. Es geschieht, da wir das Gefühl hatten, dass es nötig war, um uns die Erforschung dieser erwachseneren Themen zu ermöglichen, die das Spiel angeht.“

Weitere Meldungen zu Final Fantasy XVI:

Dementsprechend können die Spieler gespannt sein, was Square Enix mit „Final Fantasy XVI“ auf den Bildschirm zaubert. Sobald weitere Informationen enthüllt werden, bringen wir euch auf den aktuellen Stand.

Quelle: GameSpot

Weitere Meldungen zu Final Fantasy XVI.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren