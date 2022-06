Final Fantasy XVI: So profitiert das Rollenspiel von der Hardware der PS5

Im Interview mit dem offiziellen PlayStation Blog ging Produzent Naoki Yoshida auf die technische Umsetzung des Rollenspiels "Final Fantasy XVI" ein. Wie Yoshida ausführte, profitierten die Entwickler von Square Enix in verschiedenen Bereichen von der Hardware der PlayStation 5.

Zu den ersten großen Projekten von Drittherstellern, die 2020 für die PlayStation 5 angekündigt wurden, gehörte das Rollenspiel „Final Fantasy XVI“, das aller Voraussicht nach 2023 veröffentlicht wird.

Im Gespräch mit dem offiziellen PlayStation Blog ging der für „Final Fantasy XVI“ verantwortliche Produzent Naoki Yoshida auf die technische Umsetzung des Rollenspiels ein und hob dabei vor allem die moderne Hardware der PlayStation 5 lobend hervor. Zum einen dürfen sich die Spieler und Spielerinnen im Vergleich mit „Final Fantasy XV“ natürlich auf eine deutlich verbesserte Grafik und besonders hochwertige Zwischensequenzen freuen.

Darüber hinaus werden die Entwickler von Square Enix durch die schnelle SSD der PlayStation 5 in die Lage versetzt, euch eine vielseitige offene Welt zu bieten, die ohne spürbare Ladezeiten erkundet werden kann.

Yoshida über die technischen Möglichkeiten der PS5

„Mit der Steigerung der Rechenleistung können wir die Grafik natürlich noch reichhaltiger gestalten als zuvor. Aber es sind auch die superschnellen Ladezeiten, die mich wirklich beeindrucken“, führte Yoshida aus. „In Final Fantasy XVI springt ihr ohne Ladezeiten direkt von Story-Zwischensequenzen in Echtzeit-Kämpfe und wieder zurück, wodurch das Gameplay in einem halsbrecherischen Tempo fließt. Nur dank der Leistung des PlayStation 5-Systems können wir Final Fantasy XVI zu dieser Achterbahnfahrt machen, die es ist.“

In „Final Fantasy XVI“ erwartet euch laut offiziellen Angaben eine spannende Geschichte in einer abwechslungsreichen und offenen Welt. Wie Yoshida in einem aktuellen Interview verriet, wird euch im Kampf die Möglichkeit geboten, verschiedene Ausrüstungsgegenstände anzulegen oder zu deaktivieren, mit denen der Schwierigkeitsgrad der Kämpfe je nach Bedarf gesteigert beziehungsweise gesenkt werden kann. Weitere Details zu diesem Thema haben wir hier für euch zusammengefasst.

„Final Fantasy XVI“ erscheint im nächsten Jahr zeitexklusiv für die PlayStation 5.

Quelle: PlayStation Blog

