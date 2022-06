Final Fantasy XVI: Zahlreiche Details zu der Geschichte und dem Gameplay

Im Sommer 2023 möchte Square Enix ein weiteres Fantasy-Rollenspiel auf den Markt bringen. Mit „Final Fantasy XVI“ wird die beliebte Marke einmal mehr eine neue Richtung einschlagen. Nun hat sich der verantwortliche Producer Naoki Yoshida, der bereits die Leitung hinter „Final Fantasy XIV“ hat. einer Vielzahl an Interviews gestellt.

Unsere geschätzten Kollegen von Gematsu haben die wichtigsten Informationen zusammengesammelt, weshalb ihr bei ihnen für eine vollständige Auflistung aller Interviews vorbeischauen solltet. Hier sind jedoch erst einmal die neuesten Details zu „Final Fantasy XVI“:

Clives Lebensgeschichte

Unter anderem können sich die Spieler auf zahlreiche mächtige Angriffe und Fähigkeiten des Protagonisten Clive einstellen, die auf den klassischen „Final Fantasy“-Beschwörungen basieren. In Echtzeit kann man zwischen den Fähigkeiten hin- und herschalten, sodass man auch noch stärkere Kombinationen ausführen kann. Allerdings wird man die verschiedenen Fähigkeiten erst mit Punkten, die man in Kämpfen verdient, in entsprechenden Fähigkeitsbäumen freischalten müssen. Dies geht erst, sobald man die Macht einer Eikon (Beschwörung) erlangt hat.

Es wird auch Momente geben, in der man eine Eikon in Echtzeit steuern wird. Wie man bereits im aktuellsten Trailer gesehen hat, wird es auch zu Eikon gegen Eikon-Kämpfen kommen. Diese sollen jedoch stets einzigartig sein, sodass man von Shootereinlagen bis hin zu Wrestlingmatches alles Mögliche geboten bekommen soll. Zudem wird Clive nicht alleine unterwegs sein. Für den Großteil seiner Reine wird er von einem oder mehreren Begleitern unterstützt, die auch an Kämpfen teilnehmen. Dabei werden sie von der KI kontrolliert.

Die Entwickler haben sich für ein an das Mittelalter angelehntes Setting entschieden, da es ihnen am meisten zugesagt hatte. Auf ein Open-World-Design hat man hingegen verzichtet. Stattdessen hat man sich für ein „unabhängiges Gebietsdesign“ entschieden, das den Spielern ein Gefühl für einen „globalen Maßstab“ geben soll. Und die Spieler werden Clives Leben in drei Phasen erleben. In seinen Teenagerjahren, seinen Zwanzigern und seinen Dreißigern.

Yoshida hat auch bestätigt, dass „Final Fantasy XVI“ bereits zum Launch „eine vollständige Erfahrung“ sein wird und dass es bisher keine Pläne für tertiäre DLCs gibt. Zum aktuellen Zeitpunkt kann man das Spiel bereits von Anfang bis Ende spielen. Jedoch fehlen noch die Synchronaufnahmen in mehreren Sprachen. Außerdem wird für die Feinabstimmung noch eine Menge Play Testing benötigt, wobei auch die Zwischensequenzen verfeinert und ein vollständiges Debugging ausgeführt werden müssen.

Weitere Meldungen zu Final Fantasy XVI:

Doch wann bekommen wir mehr zu „Final Fantasy XVI“ zu sehen? Diesbezüglich hat Yoshida einen dritten Trailer für den Herbst versprochen, der sich auf die Welt, die Lore und die Geschichte konzentrieren soll. Sobald weitere Informationen mitgeteilt werden, bringen wir euch auf den aktuellen Stand.

Quelle: Gematsu

Weitere Meldungen zu Final Fantasy XVI.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren