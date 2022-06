Marvel’s Avengers: Der Releasetermin und ein neuer Trailer zu The Mighty Thor

Mit The Mighty Thor bekommt das Superhelden-Spektakel "Marvel's Avengers" noch in diesem Monat einen neuen spielbaren Charakter spendiert. In einer aktuellen Mitteilung an die Community nannten die Entwickler von Crystal Dynamics den finalen Releasetermin und stellten einen Trailer zur neuen Heldin bereit.

Nachdem es in den letzten Monaten recht still um den Multiplayer-Action-Titel „Marvel’s Avengers“ wurde, dürfen sich die Spieler und Spielerinnen in wenigen Tagen endlich über frischen Content freuen.

Die Rede ist von der neuen spielbaren Heldin The Mighty Thor alias Jane Foster, die nun einen konkreten Releasetermin spendiert bekam. Wie die Verantwortlichen von Crystal Dynamics bekannt gaben, wird der entsprechende DLC, der wie gehabt ohne zusätzliche Kosten zur Verfügung gestellt wird, ab dem 28. Juni 2022 erhältlich sein.

Passend zur Enthüllung des Releasetermins wurde ein neuer Trailer zu The Mighty Thor bereitgestellt. Eindrücke zu den Fähigkeiten der neuen Heldin solltet ihr allerdings nicht erwarten. Stattdessen wird in dem animierten Trailer lediglich auf die Hintergrundgeschichte von The Mighty Thor eingegangen.

Diese Inhalte werden geboten

Wie bereits im Rahmen der offiziellen Ankündigung von The Mighty Thor bestätigt wurde, bringt der neue DLC verschiedene frische Inhalte mit sich. Freuen dürft ihr euch nicht nur über die neue spielbare Heldin. Hinzukommen eine weitere Heldenherausforderungskarte, kosmetische Extras, eine heroische Missionskette, Spezialbewegungen und Überlieferungen in Form von Geheimdienstakten und natürlich reichlich Action.

Da auch Jane Foster Mjolnir im Kampf einsetzt, wird sie laut den Entwicklern viele Gemeinsamkeiten mit Thor haben, wenn es um ihre Fähigkeiten geht, obwohl Crystal Dynamics versichert, dass „sie auch Elemente haben wird, die eindeutig Jane zuzuschreiben sind“.

Related Posts

„Marvel’s Avengers“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und Stadia erhältlich.

Weitere Meldungen zu Marvel’s Avengers.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren