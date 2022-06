PS Plus: Essential, Extra und Premium starten morgen in Deutschland

Nachdem Asien und Nordamerika in den vergangenen Wochen an der Reihe waren, startet das dreistufige PlayStation Plus-Programm am morgigen 23. Juni 2022 auch in Deutschland.

Abonnenten, die bereits eine PS Plus-Mitgliedschaft besitzen und keine Änderungen wünschen, müssen keine weiteren Schritte unternehmen. Es erfolgt automatisch eine Umwandlung in die Essential-Stufe, die inhaltlich dem bisherigen PlayStation Plus entspricht. Die Abonnementgebühr und auch die Zahlungstermine bleiben gleich.

Mehr als die Einstiegsstufe haben die Varianten Extra und Premium zu bieten, die entsprechend mehr kosten. Ein Upgrade ist ganz einfach im PlayStation Store möglich. Dabei müssen die Kunden die Differenz zwischen dem bestehenden und dem gewünschten Tarif bezahlen. Die Höhe der Zahlung hängt von der Restlaufzeit ab.

Übersicht über die PlayStation Plus-Stufen

Doch was haben die PlayStation Plus-Stufen Essential, Extra und Premium zu bieten? Nachfolgend seht ihr noch einmal eine Übersicht und die entsprechenden Preise.

PS Plus Essential:

Monatlich neue Spiele ohne Zusatzkosten

Rabatte und Inhalte exklusiv für PS Plus-Kunden

Cloud-Speicher für Spielstände

Share Play

Spielhilfe (nur PS5)

Zugriff auf Online-Multiplayer von Spielen

PlayStation Plus Collection (nur PS5)

Für Essential zahlt ihr 8,99 Euro pro Monat, 24,99 Euro für ein Vierteljahr und 59,99 Euro für ein volles Jahr.

PlayStation Plus Extra:

Diese Stufe bietet alle Vorteile von PlayStation Plus Essential. Hinzukommt ein großer Spielekatalog mit bis zu 400 PS4- und PS5-Spielen, die Abonnenten ohne Zusatzkosten herunterladen können. Besonders hervorgehoben werden von Sony die folgenden Games:

Assassin’s Creed Valhalla

Red Dead Redemption 2

Marvel’s Spider-Man

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Demon’s Souls

NBA 2K22

Spieler, die Extra abonnieren möchten, zahlen 13,99 Euro pro Monat, 39,99 Euro für ein Vierteljahr oder wahlweise 99,99 Euro für ein ganzes Jahr.

PlayStation Plus Premium:

Abonnenten von PS Plus Premium erhalten das volle Programm, das unter anderem Bestandteile des Streamingdienstes PS Now umfasst, der in das neue Angebot aufgeht. Hinzukommen Klassiker und Trials. Enthalten sind letztendlich:

Alle Inhalte von Essential und Plus

Bis zu 340 Klassiker, die sich wie folgt zusammensetzen: PS3-Spiele per Cloud-Streaming: Spiele der ersten PlayStation, der PS2 und PSP. Einige Titel können sowohl gestreamt als auch heruntergeladen werden.

Zeitlich begrenzte Testversionen für einige neue Spiele, darunter unter anderem: Horizon Forbidden West, Uncharted: Legacy of Thieves Collection, Tiny Tina's Wonderland

, darunter unter anderem:

Die Preise für PS Plus Premium liegen bei 16,99 Euro pro Monat, 49,99 Euro für ein Vierteljahr und 119,99 Euro für ein ganzes Jahr. Bisherige PS Now-Kunden werden für die Restlaufzeit ihrer Mitgliedschaft automatisch in die Premium-Stufe verfrachtet.

Monatlich neue Spiele

Nach der Einführung des dreistufigen PS Plus-Programmes werden monatlich neue Spiele in die Kataloge gepackt. Das gilt einerseits für die regulären PS Plus-Games, die immer am ersten Dienstag eine Monats freigeschaltet werden. Gegen Mitte des Monats sollen fortan auch die Spielekataloge der Extra- und Premium-Stufen mit neuen Spielen erweitert werden.

