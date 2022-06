DreadOut 2: Indonesisches Horror-Spiel kommt für Konsolen

Wenn ihr in „Ghostwire Tokyo“ die vielen Aspekte der japanischen Folklore und urbanen Geistergeschichten genossen habt und nun hungrig auf die Mythen anderer Kulturen geworden seid, dann könnte euch „DreadOut 2“ interessieren. Dort dreht sich nämlich alles um die Kreaturen der indonesischen Mythologie.

Während ihr bei „Ghostwire“ die grausigen Geister mit übernatürlichen Kräften ihrer Kerne beraubt habt, müsst ihr euch in „DreadOut 2“ ganz auf euer Können mit der Kamera verlassen: Euer Handy hat nämlich die Kraft, euch das Böse zumindest vorübergehend vom Leib zu halten.

Bitte lächeln: In „DreadOut 2“ vertreibt ihr Geister mit eurer Handy-Kamera

Wie der Kampf von Technologie gegen Mythologie in Aktion aussieht, präsentiert auch noch einmal der Ankündigungstrailer zum Konsolen-Port von „DreadOut 2“. Egal ob gruselige Geisterfrau oder gigantischer Fleischklumpen: Der Blitz eurer Kamera ist Gift für die Kreaturen der Unterwelt.

Doch nicht alle lassen sich mit modernen Mitteln vertreiben, weshalb ihr manchmal zum guten alten Knüppel oder Messer greifen müsst: Damit Highschoolerin Linda die grausigen Begegnungen überlebt, stehen ihr einige effektive Nahkampfwaffen zur Verfügung.

Und Linda hat wirklich keine leichte Aufgabe: Nachdem ein heiliges Siegel gebrochen und die legendäre Schlange Blorong befreit wurde, muss die Schülerin die Menschheit vor dem Untergang retten. Wenn ihr euch nicht gerade mit den geisterhaften Dienern von Blorong herumschlägt, erkundet ihr dabei die Straßen und Gassen ihrer Stadt, sprecht mit den Überlebenden und informiert euch über die interessante indonesische Folklore.

„DreadOut 2“ erscheint am 15. Juli für Xbox One und Xbox Series, PlayStation 4- und 5-Spieler müssen sich bis zum 20. Juli gedulden. Auf Steam kostet das indonesische Horror-Abenteuer 16,79 Euro, auf Konsolen dürfen wir also wohl einen ähnlichen Preis erwarten.

