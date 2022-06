Sonic The Hedgehog 2: Weiter auf Erfolgskurs – Verfilmung erreicht beeindruckenden Meilenstein

Ende März startete „Sonic The Hedgehog 2“, der neueste Film rund um die Abenteuer des schnellsten Igels der Welt, auch in den deutschen Kinos.

Nachdem uns schon kurz nach dem Kinostart von „Sonic The Hedgehog 2“ diverse Erfolgsmeldungen erreichten, feierten die Verantwortlichen hinter der Verfilmung nun den nächsten beeindruckenden Meilenstein. Wie bekannt gegeben wurde, spielte Sonics neuester Kinofilm rund um den Globus mittlerweile Umsätze in Höhe von mehr als 400 Millionen US-Dollar ein und ist damit dem „Uncharted“-Streifen dicht auf den Fersen.

Das Einspielergebnis von „Uncharted“ wird mit knapp 401 Millionen US-Dollar angegeben. Hier muss allerdings angemerkt werden, dass der „Uncharted“-Film bereits aus den meisten Kinos verschwunden ist.

Wackelt der Thron von Warcraft?

Setzt sich die aktuelle Entwicklung fort, dann könnte sich „Sonic The Hedgehog 2“ bereits in einigen Wochen den Titel der erfolgreichsten Videospiel-Verfilmung überhaupt sichern. Den Platz an der Spitze besetzt aktuell noch die Verfilmung von „Warcraft“ mit einem weltweiten Einspielergebnis von 439,05 Millionen US-Dollar. Experten attestierten „Sonic The Hedgehog 2“ allerdings das Potenzial, „Warcraft“ vom Thron zu stoßen.

In seinem neuesten Kinofilm schließt sich Sonic erneut mit Freunden wie Tails zusammen und versucht, die Pläne des durchtriebenen Dr. Robotnik zu durchkreuzen. Allerdings erhält Dr. Robotnik dieses Mal Unterstützung durch Knuckles, der sich zusammen mit dem hinterlistigen Wissenschaftler auf die Suche nach einem zerstörerischen Smaragd begibt.

