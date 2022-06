Star Wars Jedi: Cal Kestis soll eigene Serie bei Disney+ bekommen – Gerücht

Seit seiner Übernahme der „Star Wars“-Lizenz im Jahr 2012 baut der Disney-Konzern das einst von George Lucas geschaffene Universum mit eigenen Produktionen immer weiter aus. Neben neuen Kinofilmen, Romanen, Comics sowie Videospielen zählen dazu ebenfalls diverse Serien und genau eine solche soll angeblich auch Cal Kestis, der Protagonist des Action-Adventures „Star Wars Jedi: Fallen Order“, in der Zukunft bei Disney+ erhalten (via Comic Book).

Star Wars Jedi-Hauptdarsteller Cameron Monaghan soll in Disney+-Serie zurückkehren

Dies möchte zumindest Branchen-Insider Kristian Harloff von einer seiner Quellen erfahren haben, wie er in einem aktuellen YouTube-Video verrät. Seinen Infos zufolge, würden Disney und Lucasfilm aktuell an einer Serie rund um den einstigen Jedi-Padawan für den Streaming-Dienst arbeiten. Cameron Monaghan („Gotham“), der den Charakter erstmals in „Star Wars Jedi: Fallen Order“ verkörperte, soll einmal mehr in seine bekannte Rolle schlüpfen.

Besagte Informationen habe Harloff von einer Person zugespielt bekommen, der er in der Vergangenheit bereits vertraut habe. Dieser Quelle zufolge, habe Monaghan sogar bereits unterschrieben, doch es würde zum jetzigen Zeitpunkt noch keinen Produktionstermin für diese „Star Wars“-Live-Action-Serie geben. Des Weiteren stellt der Insider allerdings ebenfalls unmissverständlich klar, dass es sich hierbei aktuell lediglich um ein Gerücht handelt: „Gerücht, Gerücht, Gerücht… Das muss ich sagen – nicht bestätigt!“

Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass Meldungen um dieses Thema hochkochen. Seit dem Erfolg von „Star Wars Jedi: Fallen Order“ kamen immer wieder verschiedene Berichte bezüglich eines Ausbaus der Marke auf. Teil dieser Gerüchte waren auch regelmäßig Meldungen rund um eine Serie basierend auf dem von Respawn Entertainment entwickelten Titel oder Auftritten von Protagonist Cal Kestis in anderen Projekten des Franchise. Da es sich jedoch noch um unbestätigte Aussagen handelt, solltet ihr diese mit der nötigen Portion Skepsis betrachten.

Während eine Live-Action-Serie rund um Cal Kestis somit also noch in der Schwebe ist, ist ein neues Videospiel rund um den Charaktere bekanntlich schon beschlossene Sache. „Star Wars Jedi: Survivor“ wird die Geschichte aus „Fallen Order“ fortführen und einige Jahre nach den Ereignissen des Vorgängers ansetzen. Um gegen die Tyrannei des Galaktischen Imperiums ankämpfen zu können, muss Cal seine Macht-Fähigkeiten weiter ausbauen.

„Star Wars Jedi: Survivor“ soll 2023 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und den PC erscheinen. Ein genauer Veröffentlichungstermin ist aktuell noch unbekannt.

Was ist eure Meinung zu einer „Star Wars“-Serie rund um Cameron Monaghan als Cal Kestis?

