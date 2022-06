God of War Ragnarök: Hinweise auf eine baldige State of Play scheinen sich zu verdichten

Aktuell scheinen sich die Hinweise zu verdichten, dass wir ins in Kürze in der Tat auf eine neue "State of Play"-Episode freuen können, auf der der finale Releasetermin von "God of War: Ragnarök" enthüllt wird. Ein Insider brachte einen möglichen Termin für die "State of Play" ins Gespräch.

Auch wenn die Verantwortlichen von Sony Interactive Entertainment beziehungsweise die Entwickler der Sony Santa Monica Studios in den letzten Monaten gleich mehrfach versicherten, dass „God of War: Ragnarök“ definitiv noch 2022 erscheinen wird, lässt ein konkreter Releasetermin weiterhin auf sich warten.

Wie der für gewöhnlich gut informierte Industrie-Insider Tom Henderson Anfang der Woche berichtete, wird in der kommenden Woche eine neue Ausgabe des „State of Play“-Formats stattfinden, die genutzt wird, um uns neue Spielszenen aus dem Nachfolger zu liefern und gleichzeitig den Releasetermin von „God of War: Ragnarök“ zu enthüllen.

Während eine offizielle Stellungnahme zu Hendersons Angaben noch aussteht, scheinen sich die Hinweise auf die bevorstehende „State of Play“ aktuell zu verdichten.

Insider nennt möglichen Termin für die State of Play

So meldete sich der Insider und Leaker „The Snitch“, der in der Vergangenheit immer wieder für korrekte Vorhersagen zu haben war, mit einem möglichen Termin für die neue „State of Play“-Ausgabe zu Wort. Wie „The Snitch“ angibt, soll die „State of Play“ mit „God of War: Ragnarök“ am 30. Juni 2022 und somit in der kommenden Woche stattfinden. Auch Cory Barlog, der verantwortliche Game-Director hinter „God of War“ aus dem Jahr 2018, befeuerte die Gerüchte und veröffentlichte via Twitter ein vielsagendes Gif.

Möglicherweise erfahren wir also schon in den kommenden Tagen mehr. „God of War: Ragnarök“ befindet sich bei den Sony Santa Monica Studios in Entwicklung und soll die Geschichte von Kratos in der Nordischen Mythologie zu einem spannenden Ende führen. Laut dem neuen Game-Director Eric Williams, dürfen wir uns auf ein „packendes Finale freuen, das sich so überraschend wie unvermeidbar anfühlt“.

„God of War: Ragnarök“ befindet sich für die PlayStation 4 und die PlayStation 5 in Entwicklung. Alle relevanten Meldungen rund um das neue Abenteuer von Kratos und dessen Sohn Atreus findet ihr wie gehabt in unserer Themen-Übersicht.

