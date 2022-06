Japan Charts: Xbox Series X/S wieder vor PS5 – Switch dominiert

Aus Japan trafen die neusten Spiele- und Hardware-Charts ein. Sie verdeutlichen einmal mehr, dass Sony und Microsoft kaum eine Chance haben, aus der Switch-Dominanz hervorzustechen. Allerdings gelang es den Xbox Series-Konsolen zum zweiten Mal in Folge, die PS5 hinter sich zu lassen.

Die PS5 fand in der vergangenen Woche in Japan insgesamt 3.035 Abnehmer, während die Xbox Series X 3.272 Mal und die Xbox Series S 3.423 Mal verkauft wurden. Im Fall der PS5 wurden die Disk-Version als auch die Digital Edition berücksichtigt. Das Disk-Modell kam auf 2.371 Einheiten, während 664 japanische Kunden zur abgespeckten Version griffen. Die PS4 kam immerhin auf 14 Verkäufe.

Weit von diesem Zahlen entfernt ist die Switch, die in drei Versionen im Handel verweilt. Dazu gehören das OLED-Modell mit 22.800 Verkäufen und die Lite-Version mit 7.638 verkauften Einheiten. Dazwischen gliederte sich die Standardversion mit 19.907 Exemplaren ein.

Nach wie vor plagen vor allem Sony die Lieferschwierigkeiten, sodass die Zahlen nicht das Interesse der Kunden widerspiegeln. Die Gesamtverkäufe der Sony-Konsole liegen in Japan weit vor den Zahlen der Xbox Series-Pendants, wie die nachfolgende Tabelle mit den Gesamtverkäufen in Klammern verdeutlicht. Doch auch unabhängig davon ist Japan ein Switch-Land.

Japan-Charts der vergangenen Woche in der Übersicht

Konsolen-Charts aus Japan:

Switch OLED Model – 22.860 (1.899.156) Switch – 19.907 (18.399.758) Switch Lite – 7.638 (4.761.895) Xbox Series S – 3.423 (130.076) Xbox Series X – 3.272 (108.983) PlayStation 5 – 2.371 (1.451.795) PlayStation 5 Digital Edition – 664 (242.208) New 2DS LL (inkl. 2DS) – 215 (1.187.058) PlayStation 4 – 18 (7.819.701)

Die Spiele-Charts machen deutlich, dass nicht nur die Switch ansich in Japan äußerst gefragt ist. Auch die dazugehörigen Spiele werden reichlich verkauft, was in der vergangenen Woche zu einer uneingeschränkten Dominanz in den Top 10 führte. Ausschließlich Switch-Spiele sind in den Charts vertreten, darunter „Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles“, „Nintendo Switch Sports“ und „Mario Strikers: Battle League“ auf dem Treppchen.

Spiele-Charts aus Japan:

[NSW] Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles – 20.964 (111.849) [NSW] Nintendo Switch Sports – 18.789 (493.046) [NSW] Mario Strikers: Battle League – 13.002 (45.175) [NSW] Kirby and the Forgotten Land – 8.649 [NSW] Mario Kart 8 Deluxe – 8,456 (4.682.390) [NSW] Minecraft – 6,887 (2.677.377) [NSW] Overlord: Escape from Nazarick – 5.682 (New) [NSW] Ring Fit Adventure – 5.462 (3.181.291) [NSW] Pokemon Brilliant Diamond / Shining Pearl – 5.043 (2.560.536) [NSW] Super Smash Bros. Ultimate – 4.364 (4.905.190)

