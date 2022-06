Sonic Origins: Retro-Sammlung ab sofort erhältlich – Team mit dem Zustand zum Launch unzufrieden

Mit „Sonic Origins“ veröffentlichte der japanische Entwickler und Publisher Sega in dieser Woche eine weitere Retro-Sammlung für die Konsolen und den PC.

Diese bietet interessierten Spielern und Spielerinnen die Möglichkeit, die vier Klassiker „Sonic“, „Sonic 2“, „Sonic 3 & Knuckles“ und „Sonic CD“ sowohl in der Original-Fassung als auch einer technisch aufpolierten Version zu spielen. Allerdings zeichnete sich schon kurz nach dem Release ab, dass die Retro-Sammlung mit diversen Bugs zu kämpfen hat. Diese reichen von Sound-Aussetzern, über Probleme mit der KI in „Sonic 2“ bis hin zu einer fehlerhaften Kollisionsabfrage in „Sonic 3 & Knuckles“.

Eine Begebenheit, die das für „Sonic Origins“ verantwortliche Entwicklerteam unzufrieden zurücklässt. Wie Simon Thomley, der mit seinem Team Headcannon Games an den Neuauflagen von „Sonic“, „Sonic 2“ und „Sonic 3 & Knuckles“ arbeitete, via Twitter anmerkte, wussten die Entwickler zwar von diversen Problemen, bekamen allerdings nicht mehr die Gelegenheit eingeräumt, diese zu beheben.

Entwickler richtet Vorwürfe in Richtung Sega

„Das ist frustrierend“, so Thomley. „Ich werde nicht lügen und sagen, dass es keine Probleme mit dem gab, was wir Sega übergegeben haben. Aber was in Origins enthalten ist, ist auch nicht das, was wir abgegeben haben. […] In Bezug auf Origins waren wir Außenseiter, die ein separates Projekt erstellten, das dann in etwas völlig anderes zerrissen wurde. Wir wussten, dass es zu einem großen Zeitdruck kommen würde, und wir arbeiteten uns Grund und Boden, um ihn zu bewältigen, nur damit dies überhaupt gemacht und veröffentlicht werden konnte.“

„Auch hier kann ich die Verantwortung für meine Fehler und die meines Teams übernehmen, und es gab einige. Einige tatsächliche Fehler, einige übersehen, einige Rushjobs, einige Dinge, die wir bemerkt haben, aber gegen Ende nicht korrigieren durften. Es ist absolut nicht perfekt und einiges davon stammt von uns“, ergänzte Thomley und wies darauf hin, dass sein Team stets unter gehörigem Zeitdruck gestanden habe.

„Wir haben darum gebeten, größere Korrekturen kurz vor der Einreichung vorzunehmen, diese wurden aber aufgrund der Einreichungs- und Genehmigungsregeln nicht mehr zugelassen. Wir haben früh und wiederholt nach Verschiebungen gefragt. Aber uns wurde gesagt, dass dies nicht möglich sei. Wir haben angeboten, für Korrekturen und Updates nach der Veröffentlichung zurückzukommen – wir wissen noch nicht, ob dies geschieht“, heißt es abschließend.

Eine offizielle Stellungnahme von Sega zu den Vorwürfen steht noch aus.

