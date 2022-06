Square Enix: Publisher plant „Story-getriebene NFTs“ und Blockchain-Titel

In einer aktuellen Investoren-Konferenz gingen die Verantwortlichen von Square Enix auf die Zukunft des Unternehmens ein. Wie bestätigt wurde, werden NFTs und Spiele auf Basis der Blockchain-Technologie in den kommenden Jahren zunehmend eine wichtigere Rolle spielen.

In den vergangenen Wochen machten die Verantwortlichen von Square Enix bereits deutlich, dass das Unternehmen derzeit damit beschäftigt ist, sich für die Zukunft neu aufzustellen.

So wurde Anfang Mai beispielsweise bekannt gegeben, dass sich Square Enix dazu entschloss, die nordamerikanische Entwicklersparte an die schwedische Embracer Group zu veräußern. Der Verkauf von Studios wie Crystal Dynamics, Eidos Montreal und Square Enix Montreal spülte rund 300 Millionen US-Dollar in die Kassen von Square Enix. Zum einen möchte der japanische Publisher die Einnahmen nutzen, um das eigene Kerngeschäft zu stärken.

Doch auch Technologien wie NFTs oder die Blockchain-Technik an sich werden in den Planungen von Square Enix in den kommenden Jahren eine zunehmend wichtigere Rolle spielen. Dies bestätigte das Unternehmen in einer aktuellen Investoren-Konferenz.

Vorerst keine Blockchain-Titel auf Basis der führenden Marken

Wie aus einem aktuellen Bericht von „Michsuzuki“ hervorgeht, bestätigte Yosuke Matsuda, der Präsident von Square Enix, in der Investoren-Konferenz, dass die „Entwicklung von Blockchain-Spielen und Unterhaltungsprodukten“ genau wie nicht näher konkretisierte Story-NFTs zu den mittel- bis langfristigen Zielen des japanischen Unternehmen gehören. Wer befürchten sollte, dass in den kommenden Jahren namhafte Square Enix-Serien für Blockchain-Titel herhalten müssen, kann derzeit noch beruhigt sein.

Hierzu führte Square Enix‘ Präsident aus: „Es ist noch zu früh, um über die Entwicklung von Dragon Quest- und Final Fantasy-Blockchain-Spielen nachzudenken.“ Die Frage, die sich den meisten stellen dürfte, ist allerdings, wie das Ganze langfristig aussieht. Hier können wir wohl davon ausgehen, dass die Verantwortlichen von Square Enix erst einmal abwarten möchten, ob und in wie weit NFTs und Blockchain-Spiele von der Gaming-Community angenommen werden.

Neben Square Enix planen noch weitere namhafte Publisher wie Konami oder Ubisoft mit NFTs und entsprechenden Produktionen.

Quelle: Videogames Chronicle

