Way of the Hunter: Erscheinungstermin der Jagdsimulation steht fest

"Way of the Hunter" lässt euch mit dem Jagdgewehr raus in die Wildnis ziehen.

Vor zwei Monaten kündigte THQ Nordic „Way of the Hunter“ an. Nun verkündete der österreichische Publisher das genaue Release-Datum: Am 16. August dieses Jahres kommt die Jagdsimulation auf die PS5, Xbox Series X/S und PC.

Wer vorbestellen möchte, kann das in Kürze tun. Als Bonus gibt es das Hunter’s Pack, die folgende Inhalte bietet:

Eine Tarnlackierung für den Geländewagen.

Eine geschnitzte Statue für das Jagdhaus.

Eine gravierte Jagdflinte.

Features beschrieben

Je nach Wahl streift ihr durch eine amerikanische oder europäische Landschaft. Die beiden Gebiete sollen rund 140 km² groß sein. Während euren Erkundungstouren trefft ihr auf verschiedenste Wildtierarten, worunter sich Hirsche, Bären, Bergziegen und vieles mehr befinden. Alle von ihnen sollen ein realistisches Verhalten an den Tag legen. Um Geweihe, Hörner und andere Körperteile individuell zu gestalten, hat das Entwicklerteam das sogenannte ComplexTrophy-System implementiert.

Für die grafische Darstellung hat Nine Rocks Games auf die Unreal Engine 4 zurückgegriffen. Versprochen wird ein hoher Realismusgrad, um dem Simulationsgenre gerecht zu werden. Gerade bei der Waffenphysik sollt ihr das spüren, die eine hohe Präzision erfordert.

Entweder ihr spielt alleine oder ihr geht zusammen mit ein paar Freunden auf die Pirsch. Übrigens ist auch eine Story-Kampagne enthalten, in der die Schwierigkeiten eines Familienbetriebs im Mittelpunkt stehen.

Die Ankündigungsmeldung:

Für die Bekanntgabe des Termins lud THQ Nordic einen Trailer hoch. Schaut ihn euch hier an:

