Spider-Man: Mehrere Filme & Venom bald bei Disney+ verfügbar

Streaming-Anbieter Disney+ stockt in einigen Tagen einmal mehr sein Angebot auf und erweitert sein Portfolio um neue Titel. Über diese Updates, die Disney jüngst per Pressemitteilung bestätigte, dürfen sich vor allem Marvel-Fans freuen, denn insgesamt stehen bald acht Titel mit „Spider-Man“-Bezug zum Abruf bereit. Hierbei handelt es sich um ganze sieben Filme rund um die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft sowie den ersten Ableger der „Venom“-Reihe.

Spider-Man & Venom schwingen sich zu Disney+

Los geht es am 1. Juli 2022 mit „The Amazing Spider-Man“ sowie dessen Fortsetzung „The Amazing Spider-Man 2: Rise of Electro“ und „Venom“. Ab dem genannten Datum stehen die Filme beim VoD-Service in Deutschland, Österreich, der Schweiz und in Liechtenstein zur Verfügung.

Das 2. Update folgt eine Woche später, am 8. Juli 2022. Dann wird das Disney+-Angebot um „Spider-Man“, „Spider-Man 2“ und „Spider-Man 3“ erweitert. Darüber hinaus erscheinen dann ebenfalls das erste MCU-Solo-Abenteuer des Netzschwingers, „Spider-Man: Homecoming“, und der mit einem Oscar ausgezeichnete Animationsfilm „Spider-Man: A New Universe“ beim Streaming-Anbieter. Hier nochmal die Filme mit Disney+-Erscheinungsdatum in der Übersicht:

„The Amazing Spider-Man“ (1. Juli 2022)

„The Amazing Spider-Man 2: Rise of Electro“ (1. Juli 2022)

„Venom“ (1. Juli 2022)

„Spider-Man“ (8. Juli 2022)

„Spider-Man 2“ (8. Juli 2022)

„Spider-Man 3“ (8. Juli 2022)

„Spider-Man: A New Universe“ (8. Juli 2022)

„Spider-Man: Homecoming“ (8. Juli 2022)

Spidey-Fans wird aufgefallen sein, dass noch weitere Sony-Filme, die sich um Charaktere aus diesem Universum drehen, in der Auflistung fehlen. Aktuell gibt es noch keine Informationen, ob ebenfalls „Spider-Man: Far From Home“, „Spider-Man: No Way Home“ und „Venom: Let There be Carnage“ sowie „Morbius“ auf absehbare Zeit beim VoD-Service verfügbar sein werden.

Einen kleinen Hoffnungsschimmer gibt es dennoch, denn am Ende der Pressemitteilung heißt es, weitere Filme und Serien von Sony Pictures sollen voraussichtlich noch 2022 bei Disney+ in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Liechtenstein ihre Premiere feiern.

Die erste „Spider-Man“-Filmtrilogie von Regisseur Sam Raimi („Tanz der Teufel“), in der Tobey Maguire („Der große Gatsby“) in die Hauptrolle des Marvel-Superhelden schlüpfte, spielte an den internationalen Kinokassen rund 2,51 Milliarden US-Dollar ein. Fünf Jahre darauf startete mit „The Amazing Spider-Man“ eine neue Filmreihe mit Andrew Garfield („The Social Network“) als Peter Parker, die rund 1,47 Milliarden US-Dollar einspielte (via The Numbers).

In Form von „Spider-Man: Homecoming“ erfolgte 2017 der nächste Neustart der Reihe, diesmal als Teil des Marvel Cinematic Universe. Die „Homecoming“-Trilogie rund um Tom Holland („Uncharted“) als Netzschwinger, der auch in weiteren MCU-Filmen dabei war, ist die bisher kommerziell erfolgreichste Filmreihe des „Spider-Man“-Franchise und konnte an den weltweiten Kinokassen ungefähr 3,89 Milliarden US-Dollar generieren (via The Numbers).

Weitere Meldungen zu „Spider-Man“:

Mit „Venom“ startete Sony Pictures im Jahr 2018 sein sogenanntes Sony’s Spider-Man Universe, in dem verschiedene bekannte Charaktere aus den Comics des Marvel-Superhelden eigene Filme erhalten. Während der erste Film der Reihe mit einem weltweiten Einspielergebnis von circa 856 Millionen US-Dollar (via The Numbers) noch ein echter Überraschungshit war, enttäuschten sowohl „Venom: Let There be Carnage“ als auch „Morbius“ am Box Office.

Apropos Spider-Man und Venom: Beide Marvel-Ikonen trafen bekanntlich nicht nur bereits in Comics, Serien oder einem Film aufeinander, sondern werden es ebenso im voraussichtlich nächstes Jahr erscheinenden „Marvel’s Spider-Man 2“ einmal mehr miteinander zu tun bekommen. Im Ankündigungs-Trailer zum von Insomniac Games entwickelten Titel sind die Stimmen verschiedener Bösewichte zu hören, ehe am Ende Venom deutlich erkennbar ist.

Da das Game bisher noch keinen Veröffentlichungstermin hat, dürften sich die Filme gut zur Überbrückung der Wartezeit eignen.

Werdet ihr euch die „Spider-Man“-Filme & „Venom“ bei Disney+ ansehen?

