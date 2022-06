Stardew Valley: Update 1.6 mit „einigen neuen Inhalten“ in Arbeit

„Stardew Valley“ wird ein neues Update erhalten. Dies kündigte der Entwickler Eric „ConcernedApe“ Barone über Twitter an. Im Dezember 2020 hat der Farm-Hit sein letztes großes Update mit Patch 1.5 erhalten. Dieser brachte einige neue Inhalte mit sich. Danach wollte sich Barone erst einmal auf sein neues Spiel „Haunted Chocolatier“ konzentrieren. Ob „Stardew Valley“ noch weitere Updates erhalten sollte, darauf wollte sich sein Schöpfer damals nicht festlegen.

Update 1.6 kommt, Patch 1.7 weiter offen

Über Twitter hatte Eric Barone kürzlich einige Fragen der Fans beantwortet. Darunter war auch, ob „Stardew Valley“ weitere Updates wie etwa 1.6 und 1.7 erhalten wird. „1.6, ja. Aber es ist hauptsächlich ein Update, das sich auf das Modding konzentriert (es wird das Leben der Modder einfacher machen). Es wird einige neue Inhalte geben, aber sie werden nicht groß sein. 1.7? Wer weiß“, schrieb der Entwickler als Antwort.

Anfang des Jahres gab Barone an, dass sich „Stardew Valley“ in einem guten Zustand befände und er sich nicht auf weitere Aktualisierungen für den Titel festlegen wolle. Auch wenn es trotzdem noch Raum für Verbesserungen geben würde : „So oder so verfolge ich derzeit keine konkreten Pläne. Ich möchte keine Versprechen zu weiteren Updates abgeben und ich möchte auch nicht definitiv sagen, dass es [Stardew Valley] abgeschlossen ist. Ich denke, das Spiel befindet sich in einem sehr guten Zustand. Also denke ich, dass es nicht notwendig ist, noch mehr hinzuzufügen. Aber gleichzeitig gibt es immer Raum für Verbesserungen.“

Im Fokus würde sein neues Spiel „Haunted Chocolatier“ stehen, das im vergangenen Herbst angekündigt wurde. Zu dem Titel hat Barone kürzlich auch verraten, dass es eine Verbindung zwischen „Stardew Valley“ und „Haunted Chocolatier“ geben soll. Wie diese ausfällt und wie tief diese Verbindung ist, wisse der Entwickler derzeit jedoch selbst noch nicht: „Ich möchte, dass Haunted Chocolatier seine eigene Identität hat.“

