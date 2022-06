Uncharted Legacy of Thieves Collection: Möglicher PC-Termin in SteamDB geleakt

Die „Uncharted: Legacy of Thieves Collection“ soll für den PC erscheinen. Doch bislang war die Frage offen, wann der Launch auf dem Rechenknecht erfolgen soll. Nachdem Metacritic vor einiger Zeit einen Termin ins Spiel brachte, der ereignislos verstrich, könnte ein Leak in der SteamDB für einen Treffer sorgen.

Genannt wird dort mittlerweile der 19. Oktober 2022 für den Launch der „Uncharted: Legacy of Thieves Collection“. Bestätigt ist dieser Termin natürlich nicht. Allerdings wäre es nicht das erste Mal, dass sich ein Eintrag in der SteamDB im Nachhinein bewahrheitet.

UNCHARTED: Legacy of Thieves Collection for PC may release on Oct 19th, according to SteamDB. No release date has been officially announced https://t.co/y4e3nHXsIq pic.twitter.com/3IDQ01KRYt

— Wario64 (@Wario64) June 24, 2022