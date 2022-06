PS Plus Extra und Premium: Spiele können wieder entfernt werden

Die Bibliotheken von PS Plus Extra und Premium unterscheiden sich in Bezug auf die Verfügbarkeit von den Essential-Games. Spieler können den Zugriff auch bei aktiver Mitgliedschaft verlieren. Während die Bestätigung schon vor Wochen erfolgte, sorgte der mögliche Wegfall von Spielen am Wochenende noch einmal für Schlagzeilen.

Sony hat in dieser Woche auch in Deutschland das dreistufige PlayStation Plus-Programm gestartet. Während Abonnenten der Essential-Stufe weiterhin die Vorzüge genießen, die das bisherige PlayStation Plus bot, erhalten Abonnenten von Extra und Premium zusätzlich einen Zugriff auf Hunderte von Spielen, darunter Klassiker (Premium), die zum Teil über das Streaming angeboten werden.

Extra- und Premium-Spiele können entfernt werden

Einen Unterschied gegenüber dem Spielekatalog von Essential, der auch in den höheren Stufen enthalten ist, gibt es allerdings: Bei den zusätzlichen Spielen von Extra und Premium handelt es sich um reguläre Aboangebote, die nicht dauerhaft im Service bleiben müssen. Das heißt, hin und wieder können Bestandteile entfernt werden, während neue Spiele hinzukommen. Entsprechend verlieren Abonnenten mitunter auch bei aktiver Mitgliedschaft einen Zugriff auf einzelne Titel.

Beim bisherigen PlayStation Plus und bei den Essential-Games bleiben die „Gratis-Spiele“ hingegen in der Bibliothek der Spieler, sobald sie in Anspruch genommen – also quasi für 0 Euro „gekauft“ – wurden.

„Ähnlich wie bei PlayStation Now gilt: Wenn der Inhalt nicht mehr über PlayStation Plus angeboten wird, kannst du nicht mehr auf die Titel zugreifen, sobald sie den Dienst verlassen. Wenn der Titel im PlayStation Store verfügbar ist und du dich zum Kauf entschließt, kannst du wieder auf deine Speicherdaten zugreifen – stell nur sicher, dass du sie nicht löschst“, heißt es in einer älteren FAQ.

Ähnliches gilt für die Download-Inhalte, die mit den Spielen verknüpft sind. Verlässt ein Spiel den Service, sind die DLCs unbrauchbar, bis sich die Spieler dazu entschließen, das jeweilige Spiel anderweitig zu beziehen.

„Wenn deine Mitgliedschaft abläuft oder der Inhalt den Service verlässt, verlierst du auch den Zugriff auf den DLC und die Zusatzinhalte für dieses Spiel. Sobald du den Service erneut abonnierst oder dich für den Kauf des Titels entscheidest, kannst du deine erworbenen DLC- und Zusatzinhalte wieder nutzen“, so Sony.

Auch wenn Sony diesen Unterschied zwischen dem bisherigen PS Plus und den zusätzlichen Bibliotheken der neuen Stufen schon im vergangenen Mai hervorhob, sorgte der mögliche Wegfall von Spielen aus den Extra- und Premium-Bibliotheken am Wochenende noch einmal für Empörung. Allerdings handelt es sich um ein Modell, wie es auch bei vielen anderen Aboangeboten zum Einsatz kommt.

