PS Plus Juli 2022: Das Spiele-Lineup wurde geleakt

Wieder einmal hat Dealabs die bevorstehenden PS Plus-Spiele enthüllt. Im Folgenden seht ihr die drei Titel inklusive Eckdaten in der Übersicht:

Crash Bandicoot 4: It’s About Time (PS5 & PS4)

Im Oktober 2020 erschienen

MetaScore: 85 Punkte

User Score: 8,1 Punkte

Aktueller Preis: 69,99 Euro

The Dark Pictures: Man of Medan (PS4)

Im August 2019 erschienen

MetaScore: 69 Punkte

User Score: 5,8 Punkte

Aktueller Preis: 29,99 Euro (Zudem in PS Plus Extra enthalten)

Arcadegeddon (PS5 & PS4)

Im Juli 2021 erschienen

MetaScore: Nicht vorhanden

User Score: 4,6 Punkte

Aktueller Preis: 19,99 Euro

Wie schon in den letzten Monaten

Mit hoher Wahrscheinlichkeit handelt es sich hierbei um das neue Spiele-Lineup. Der Grund dafür: Dealabs sagte die Plus-Spiele bereits in den vergangenen Monaten korrekt vor. Offiziell verkünden wird Sony Interactive Entertainment die Juli-Spiele am Mittwoch, dem 29. Juni. Die Freischaltung erfolgt gewöhnlicherweise am ersten Dienstag des neuen Monats. Wäre also in diesem Fall der 5. Juli.

Die aktuellen Titel könnt ihr euch übrigens noch bis zum 4. Juli herunterladen. Erhältlich sind bis zu diesem Tag God of War, Naruto to Boruto: Shinobi Striker und Nickelodeon All-Star Brawl. Vorausgesetzt, ihr habt eine gültige PS Plus-Mitgliedschaft der Stufe „Essential“. Darunter könnt ihr euch die unterste Stufe des neuen Plus-Modells vorstellen, das in Deutschland am vergangenem Donnerstag gestartet ist.

Sobald Sony PlayStation das Lineup für den Juli offiziell bekanntgegeben hat, werden wir schnellstmöglich darüber informieren. Eine Überraschung wird es wohl auch in diesem Monat nicht.

