Fall Guys: Lässt sich der Battle Pass schneller leveln, wenn man verliert?

Das Party-Battle-Royale "Fall Guys" ist seit Kurzem Free-to-Play. Einige Spieler sind jedoch unzufrieden mit dem neuen Battle Pass, bei dem es so scheint, als sei das Verlieren die beste Option.

Seit dem 21. Juni ist das Bohnen-Battle-Royale „Fall Guys“ Free-to-Play und hat damit auch neue Monetarisierungs- und Progressionssysteme verpasst bekommen. Das Spiel hält noch immer an seinem saisonalen Battle Pass fest. Dazu gibt es nun aber auch tägliche, wöchentliche und langfristige Herausforderungen, die die Spieler zum täglichen Einloggen ermutigen sollen.

Einige Spieler sind von dem Fortschrittssystem für den Battle Pass jedoch frustriert. Sie geben an, dass es jetzt in vielen Fällen lohnender sei, Matches zu verlieren, anstatt zu versuchen zu gewinnen.

Verlieren in der ersten Runde lohnender als die Krone?

Der Großteil des Fortschritts im Battle Pass von „Fall Guys“ wird nun durch die täglichen und wöchentlichen Herausforderungen erreicht. Schließen Spieler jedoch keinerlei Herausforderungen ab, verringern sich die erhaltenen Erfahrungspunkte dramatisch. Dies führt dazu, dass sich erfahrene Spieler fragen, ob es sich überhaupt noch lohnt, Zeit und Mühe in einen Sieg zu investieren.

Ein Nutzer auf Reddit hat ausprobiert, wie viele Erfahrungspunkte er erhält, wenn er in der ersten, zweiten, dritten, vierten und fünften Runde verloren hat, sowie wenn er eine Krone gewonnen hat. Laut seinen Angaben würde es 120 Punkte einbringen, wenn man fünf Niederlagen hintereinander in der ersten Runde einfährt. Im Vergleich dazu hätte er nur 107 Punkte erhalten, als er in der fünften und letzten Runde als Sieger vom Platz ging.

„Das motiviert die Spieler nicht, besser zu spielen und könnte andere dazu ermutigen, AFK-Ruhm zu farmen“, so der Nutzer auf Reddit. „Ich hasse es wirklich, dass man für die Medaillen die gleiche Menge an Ruhm erhält“, fügte ein weiterer Spieler hinzu. „Man fragt sich, warum sie überhaupt den Ladebildschirm geändert haben, um die Medaillen hinzuzufügen und wie man sie verdient, wenn man für Gold immer noch [die gleichen XP] bekommt wie für den letzten Platz.“

