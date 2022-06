Final Fantasy XVI: Charaktere werden einen britischen Akzent haben

Das kommende Rollenspiel "Final Fantasy XVI" ist an das europäische Mittelalter angelehnt. Passend dazu konzentrieren sich die Entwickler auf die Nutzung des britischen Akzents.

Im Sommer des nächsten Jahres soll Square Enix‘ nächster Rollenspiel-Blockbuster „Final Fantasy XVI“ exklusiv für die PlayStation 5 veröffentlicht werden. Zwar haben die Entwickler noch keine Worte zu einer möglichen deutschen Sprachausgabe verloren, jedoch hat Producer Naoki Yoshida zumindest ein kleines Detail zu den englischen Stimmen verraten.

Stimmen sollen zum Setting passen

In einem Interview mit der japanischen Dengeki Online hat Yoshida betont, dass man in „Final Fantasy XVI“ keinen amerikanischen Akzent zu hören bekommen wird. Da sich amerikanische Spieler meist aufregen, wenn der Akzent nicht zum Setting passt, möchte man die Immersion nicht stören. Und da das Rollenspiel eher an das europäische Mittelalter angelehnt ist, hat man sich für britische Akzente entschieden.

„Ich denke, dass das, was wir mit ‚Mittelalter-Fantasy = Europa‘ gleichsetzen, am besten von Der Herr der Ringe repräsentiert wird. Wir haben sichergestellt, dass wir keine amerikanischen Akzente nutzen“, sagte Yoshida. Man wolle amerikanische Spieler nicht verärgern. Allerdings hat der Producer noch nicht verraten, ob man auf ein modernes britisches Englisch setzt oder dies ebenfalls an das Mittelalter angepasst sein wird.

Da „Final Fantasy XVI“ das erste Mittelalter-Fantasyabenteuer sein wird, das exklusiv für die PlayStation 5 erscheint, wolle man auch die Latte hochlegen und mit einem guten Beispiel vorangehen.

Weitere Meldungen zu Final Fantasy XVI:

Sobald Square Enix weitere Informationen zu „Final Fantasy XVI“ enthüllt, bringen wir euch auf den aktuellen Stand. Im Herbst soll ein dritter Trailer veröffentlicht werden, der uns sowohl die Spielwelt als auch die Charaktere etwas genauer vorstellt.

Quelle: PlayStation LifeStyle

Weitere Meldungen zu Final Fantasy XVI.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren