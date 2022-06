Gotham Knights: Showcase mit Robin für heute angekündigt

"Gotham Knights" rückt heute in den Mittelpunkt einer neuen Videopräsentation. Ab 15 Uhr können interessierte Spieler einen Blick auf Robin werfen.

Zu „Gotham Knights“ wurde eine weitere Videopräsentation angekündigt, die Spielern Eindrücke von einem weiteren Charakter liefern soll. In den Fokus der neuen Ausgabe rückt Robin.

Die neue Gameplay-Präsentation wurde mit einem Tweet und einem kurzen Video angeteasert, in dem die Insignien der einzelnen Charaktere zu sehen sind, wobei Robins Insignien am Ende hervorgehoben werden.

Ausgestrahlt wird das neue Videomaterial am heutigen Dienstag, dem 28. Juni 2022 ab 15 Uhr unserer Zeit.

In vorherigen Showcases standen Nightwing und Red Hood im Fokus. Die Reaktionen der Spieler auf das Gameplay waren gemischt. Dabei wurde aber nicht nur das Videomaterial ansich kritisiert, sondern auch die gleichzeitig kommunizierte Entscheidung, die Last-Gen-Version von „Gotham Knights“ zu verwerfen und das Spiel nur für Current-Gen-Konsolen zu veröffentlichen.

Robin ist einer der beliebtesten Charaktere in der Gruppe. Daher wird es interessant sein zu sehen, wie die Reaktion der Fans auf das Gameplay ausfällt und ob Robins Einsatz die Wahrnehmung der Fans verändern kann.

Verkauft wird „Gotham Knights“ unter anderem als Deluxe Edition, die neben dem Hauptspiel den herunterladbaren Inhalt „Visionärspaket“ mit exklusiver Ausrüstung, kosmetischen Items und dem „Of-the-Future“-Anzugsstil aus der Zeichentrickserie „Batman of the Future“ umfasst. Details zur 300 Euro teuren Collector’s Edition findet ihr hier.

Auf den Markt kommen wird „Gotham Knights“ am 25. Oktober 2022 für PS5, Xbox Series X/S und PC. Spieler in Russland gehen offenbar leer aus. Berichten zufolge wurde die Lokalisierung für diesen Markt gestoppt. Mehr zu „Gotham Knights“ erfahrt ihr in der verlinkten Themen-Übersicht.

