Kingdom Come Deliverance: Mittelalter-Rollenspiel erreicht neuen Meilenstein

Das bei den Warhorse Studios entstandene „Kingdom Come: Deliverance“ hat einen neuen Verkaufsmeilenstein erreicht. Das mittelalterliche Action-Rollenspiel fand auf den Plattformen Xbox One, PS4 und PC mehr als fünf Millionen Abnehmer, wie der Entwickler auf Twitter mitteilte.

Der vorherige große Verkaufsmeilenstein wurde im Juni 2020 mit mehr als drei Millionen verkauften Exemplaren angekündigt.

Today we celebrate the milestone of more than 5 million copies of #KingdomComeDeliverance sold across all platforms. Thank you for your loyalty!

Win 1 of 5 Henry Diorama Figurines by telling your favorite KCD story on our Facebook, Steam or in a Tweet below.

Deadline 7/7/2022 pic.twitter.com/A2fh7nNYNh

— Warhorse Studios (@WarhorseStudios) June 27, 2022