Marvel: Bisher unangekündigtes Projekt bei Electronic Arts in Arbeit?

Laut dem "Xbox Era"-Mitgründer und Industrie-Insider Nick Baker arbeitet Electronic Arts an einem unangekündigten Titel auf Basis einer Marvel-Marke. Weitere Details zu dem Projekt möchte Baker laut eigenen Angaben allerdings nicht nennen.

Aktuell setzen die Verantwortlichen von Marvel Games bei der Umsetzung von Videospielen auf Basis der hauseigenen Marken auf die Zusammenarbeit mit mehreren Partnern.

Wie derzeit berichtet wird, könnte Marvel Games zudem eine Partnerschaft mit dem US-Entwickler und Publisher Electronic Arts eingegangen sein. Darauf weist der meist gut informierte Industrie-Insider Nick Baker im neuesten „Xbox Era“-Podcast hin. So möchte Baker in Erfahrung gebracht haben, dass Electronic Arts an einem bisher unangekündigten Projekt auf Basis einer Marvel-Basis arbeitet.

Zwar brachte Bakers Quelle einen möglichen Namen ins Gespräch, laut eigenen Angaben verzichtet Baker allerdings bewusst darauf, den Namen der Marke zu nennen.

Mehrere neue Marvel-Projekte in Entwicklung

Auch zum aktuellen Entwicklungsstand sowie dem Studio, das an dem neuen Marvel-Titel von Electronic Arts arbeiten soll, nannte Baker keine konkreten Details. Sicherlich auch um seine anonyme Quelle zu schützen und die Überraschung für Electronic Arts nicht zu verderben. Eine offizielle Stellungnahme oder Bestätigung seitens Electronic Arts zu den aktuellen Gerüchten steht zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch aus.

Derzeit befinden sich gleich mehrere Marvel-Titel bei unterschiedlichen Studios in Entwicklung. Während Insomniac Games beispielsweise an „Marvel’s Spider-Man“ 2″ und „Marvel’s Wolverine“ arbeitet, entsteht bei den „Civilization“-Machern von Firaxis aktuell der Strategie-Titel „Marvel’s Midnight Suns“. Und dann wären da ja auch noch Second Dinner Studios’ „Marvel Snap“ und ein unangekündigtes Marvel-Projekt, das unter der Aufsicht der Branchenveteranin und Autorin Amy Hennig entsteht.

Sollten sich die aktuellen Gerüchte bewahrheiten, dann gehört Electronic Arts mittlerweile ebenfalls zu den Partnern von Marvel Games. Da eine Stellungnahme des Publishers noch auf sich warten lässt, bleibt jedoch abzuwarten, wann mit der offiziellen Enthüllung des Marvel-Titels von EA zu rechnen ist.

