Sonic Frontiers: Neuer Trailer präsentiert die grundlegenden Spielmechaniken

Im Zuge der heutigen Nintendo Direct nutzten verschiedene Entwickler und Publisher die gebotene Bühne, um Projekte vorzustellen, die sich aktuell in Entwicklung befinden.

Darunter das japanische Unternehmen Sega, das einen neuen Gameplay-Trailer zum kommenden Open-World-Plattformer zur Verfügung stellte. Die präsentierten Spielszenen dürften zwar aus der Switch-Version stammen, ermöglichen uns allerdings einen Blick auf die Gameplay-Grundlagen von „Sonic Frontiers“. Darunter die Erkundung der Spielwelt, die Kämpfe gegen allerlei Gegner oder die Highspeed-Abschnitte.

Daher wollen wir euch das Video natürlich nicht vorenthalten.

Sonic bekommt einen Skill-Tree spendiert

Laut den verantwortlichen Entwicklern von Sonic Team soll „Sonic Frontiers“ qualitativ an die Glanzzeiten der „Sonic“-Franchise anknüpfen und die Reihe in eine Zukunft führen, in der sich die Fans wieder auf neue Titel freuen, ohne Angst vor einem spielerischen Flopp haben zu müssen. Zu den Neuerungen gehört neben der offenen Spielwelt der Skilltree, mit dem es euch ermöglicht wird, die Fähigkeiten von Sonic zu verbessern und neue Skills zu lernen.

„Obwohl dies für einen Level-basierten Plattformer ungewöhnlich sein mag, haben wir uns entschieden, einen Skill-Baum und die Möglichkeit, Sonic zu leveln, zu implementieren“, führten die kreativen Köpfe hinter „Sonic Frontiers“ aus. Eine weitere Neuerung versteckt sich hinter der „Open Zone“, zu der wir hier weitere Details für euch zusammengefasst haben.

„Sonic Frontiers“ erscheint 2022 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und Nintendos Switch.

