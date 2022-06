Outriders Worldslayer: Die beste Version des Loot-Shooters? – Wertungsspiegel

Im April präsentierten People Can Fly und Square Enix die „Worldslayer“-Erweiterung für den kooperativen Loot-Shooter „Outriders“. Nun steht die Veröffentlichung bevor: Am morgigen Donnerstag erscheint das Add-On für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und PC. Wer das Spiel vorbestellt hat, darf allerdings schon seit gestern spielen.

Ob „Outriders Worldslayer“ in der Presse gut ankommt, erfahrt ihr bereits heute. Aktuell liegen zwölf Testberichte vor, von denen neun Stück positiv ausfallen.

Fans des Hauptspiels werden zufrieden sein

Die höchste Wertung stammt von einem deutschen Gaming-Magazin. Und zwar entschied sich die GameStar für 85 von 100 möglichen Punkten: „Worldslayer bietet das, was Outriders-Fans von einer Erweiterung erwarten: mehr Vertrautes in aufpoliertem Zustand.“

Dexerto ist ebenfalls zufrieden und vergibt 80 Punkte: „Outriders Worldslayer ist die beste Version von Outriders. Es ist voller befriedigender Schießereien und einem Loot-System, das sich mehr auf den Spielspaß konzentriert als darauf, dich im Spiel zu halten. Wenn man dann noch einen wirklich unterhaltsamen Endspielmodus hinzufügt, hat man viele Gründe, zurückzukehren.“

Von Wccftech gibt es dank des gelungenen Endgames und den neuen Ausrüstungsmöglichkeiten 75 Punkte: „Outriders: Worldslayer bietet eine äußerst kurze, wenn auch intensive Story-Kampagne, deren Herzstück jedoch eindeutig das erheblich verbesserte Endgame-Erlebnis ist. Die Prüfung von Tarya Gratar, die Apokalypse-Ausrüstung und die Aufstiegs- und PAX-Systeme tragen alle zu einem besseren, tieferen Endspiel bei. Letztendlich spielt sich das Spiel jedoch genauso wie das ursprüngliche Outriders und wird wahrscheinlich keine neuen Fans gewinnen.“

Mit 73 Punkten ist The Games Machine nicht ganz so überzeugt: „Outriders Worldslayer knüpft buchstäblich an das Hauptspiel an. Ein Jahr später sind sowohl die Stärken (straffes Gameplay, Beutemanagement) als auch die Schwächen (geringe Gegnervielfalt, glanzloses Bossdesign, schwache Handlung) genau gleich geblieben. Wenn dir das Basisspiel gefallen hat, wirst du diese Erweiterung sehr wahrscheinlich genießen. Wenn nicht, wirst du deine Meinung nicht ändern.“

Alle Testwertungen in der Übersicht

GameStar – 85 Punkte

Player 2 – 83 Punkte

God is a Geek – 80 Punkte

GameSpew – 80 Punkte

GamingTrend – 80 Punkte

Dexerto – 80 Punkte

Eurogamer Italy – 80 Punkte

Everyeye.it – 75 Punkte

Wccftech – 75 Punkte

The Games Machine – 73 Punkte

MMORPG.com – 70 Punkte

IGN – 70 Punkte

Macht im Durchschnitt also 77 MetaScore-Punkte. Übrigens haben alle Tester sich auf die PC-Version bezogen. Für die Konsolenfassungen liegen keine Rezensionen vor.

Den Launch-Trailer findet ihr hier:

Neueinsteiger zahlen für „Outriders Worldslayer“ einen Preis von 69,99 Euro. Wer das Hauptspiel schon besitzt, bekommt die Erweiterung für 39,99 Euro. PS Plus-Nutzer können dabei einen Rabatt in Höhe von zehn Prozent beanspruchen.

