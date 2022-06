Overwatch 2: Neue PvP-Beta auf den Konsolen und dem PC gestartet – Das wird geboten

"Overwatch 2" startet in die zweite geschlossene Beta.

Um für einen möglichst reibungslosen Launch zu sorgen, halten die Entwickler von Blizzard Entertainment mehrere Beta-Phasen ab, in denen die Community die Möglichkeit erhält, „Overwatch 2“ ausführlich zu testen und dem Studio wertvolles Feedback zukommen zu lassen.

Auf der offiziellen Website wiesen die Macher von Blizzard Entertainment darauf hin, dass ab sofort die zweite PvP-Beta zu „Overwatch 2“ zur Verfügung steht. Diese kann bis zum 18. Juli 20222 auf dem PC, der PlayStation 4, der PlayStation 5, der Xbox One sowie der Xbox Series X/S gespielt werden. Dank der Unterstützung des Crossplay-Features könnt ihr dabei auch gegen Spieler beziehungsweise Spielerinnen auf anderen Plattformen antreten.

Zu den gebotenen Neuerungen gehört unter anderem der spielbare Charakter Junker Queen.

Ein Tank, eine neue Karte und mehr

Junker Queen wird von offizieller Seite als ein aggressiver Tank beschrieben, der im Nahkampf auf eine wuchtige Axt setzt. Des Weiteren kann Junker Queen aus der mittleren Entfernung heraus mit einer Schrotflinte angreifen, ein Messer werfen und zurückrufen oder ihren Widersachern Wunden zufügen, die Schaden über Zeit verursachen. Mit Paraiso in Rio bekam die zweite „Overwatch 2“-Beta zudem eine neue Hybrid-Karte spendiert.

Ebenfalls enthalten sind Änderungen am Quickplay, zu denen die Entwickler von Blizzard Entertainment ausführen: „Da das Wettkampfspiel in der OW2-Beta derzeit nicht verfügbar ist, haben wir eine vorübergehende Änderung an unserer Schnellspiel-Warteschlange vorgenommen, die sowohl die Rollenwarteschlange als auch die offene Warteschlange als Optionen anbietet. Quick Play-Spiele verwenden auch kompetitive Regelsätze für den Spielmodus jeder Karte.“

„Bei Hybrid- und Payload-Maps spielen beide Teams Offense und Defensive auf die gleiche Weise wie im Wettkampf, wobei der Sieger dadurch bestimmt wird, welches Team in der Offensive besser abschneidet. Alle anderen Funktionen von Quick Play bleiben unverändert. Dazu gehören Elemente wie Matchmaking, Umgang mit Blättern und die Möglichkeit für Spieler, sich in laufende Spiele einzufügen.“

Alle weiteren Details zur Beta von „Overwatch 2“ findet ihr auf der offiziellen Website.

